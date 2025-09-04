Assine
Vídeo: Idoso de 74 anos em moto avança parada e é atropelado por carro

Câmera flagrou momento da batida; idoso foi atropelado e sua esposa ficou presa ao para-brisa do carro

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
04/09/2025 16:40 - atualizado em 04/09/2025 17:41

Vídeo: Idoso de 74 anos em moto avança parada e é atropelado por carro

Um idoso de 74 anos foi atropelado e sua esposa ficou ferida após o homem, de moto, desobedecer a parada obrigatória em um cruzamento, na cidade de Patos de Minas (MG), Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e bater em um carro. Uma câmera de segurança filmou o acidente desta quarta-feira (3/9). Veja: 


O caso foi registrado no cruzamento das ruas Sagitário e Mercúrio, no bairro Jardim Peluzzo. O motociclista e sua esposa iam pela primeira via e deveriam parar no encontro com a Mercúrio.


Nas imagens é possível perceber que ele não obedece a sinalização e um carro bate na moto do casal. O homem acabou caindo embaixo do veículo, enquanto a mulher dele foi levada por cerca de 20 metros no capô do automóvel, presa ao para-brisa.

Ambos precisaram de atendimento médico e foram levados ao Hospital Regional de Patos de Minas. O motociclista feriu os joelhos, teve escoriações no tórax, nas costas, no braço e um ferimento grave no pé direito. A esposa dele, que tem 75 anos, teve escoriações nos braços e nas pernas e há a suspeita de fratura em uma das pernas.

Uma mulher dirigia o carro e, embora não tenha se ferido, precisou de atendimento médico por estar muito nervosa.

