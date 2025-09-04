Assine
SURTO

Descontrolado, advogado invade Palácio das Artes e quebra porta de vidro

Homem dizia frases desconexas, afirmava que estava sendo perseguido e foi preso autuado por dano ao patrimônio e ameaça

Ivan Drummond
Ivan Drummond
04/09/2025 16:03

Homem ivadiu o Palácio das Artes e quebrou porta de vidro
Homem invadiu o Palácio das Artes e quebrou porta de vidro crédito: EM/D.A. Press

Susto no Centro de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (4/9). Um advogado, de 38 anos, causou alvoroço ao invadir o Palácio das Artes, provocando quebradeira e ameaçando um funcionário de um hotel, na Rua Espírito Santo. Ele foi preso.

Eram 5h quando o homem subiu no canteiro central da Avenida Afonso Pena, em frente ao Palácio da Artes, e desceu do carro, deixando-o ligado. Em seguida, atravessou a pista, foi até o Parque Municipal e pulou a grade. 

Pouco tempo depois, ele retornou e pulou a grade de volta para a avenida. Seguiu em direção ao Palácio das Artes e começou a forçar a porta principal. Conseguiu entrar e desceu para o subsolo, quebrando uma porta de vidro, saindo pelo parque e voltando à Afonso Pena.

O advogado seguiu, então, em direção à Praça Sete, no centro da capital. No entanto, não chegou lá. Desceu a Rua Espírito Santo e foi em direção a um hotel onde ameaçou o recepcionista, querendo jogar uma cadeira nele.

A PM prendeu o homem que vestia uma camisa social branca e calça azul.

Segundo o recepcionista do hotel, o homem estava nervoso e falava frases desconexas. Dizia que estava sendo perseguido.

Ao ser abordado pelos policiais, resistiu à prisão. Os policiais tiveram que agir com rigor para dominá-lo. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão, onde foi autuado por dano ao patrimônio e ameaça. O carro dele, uma caminhonete Hilux, foi resgatada e entregue ao seu irmão.



Tópicos relacionados:

abandona ameaca carro homem invade palacio-das-artes recepcionista surta

