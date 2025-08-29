Assine
SUPOSTA AMEAÇA

Mãe se tranca no quarto com medo de filho em surto na Grande BH

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava na varanda do apartamento dele e gritava por socorro, alegando que alguém estava tentando matá-lo

Quéren Hapuque*
Laura Scardua
29/08/2025 12:43 - atualizado em 29/08/2025 16:45

Uma equipe da Polícia Militar atendia a uma ocorrência de trânsito quando testemunhou o acidente
Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionadas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

A ocorrência policial que começou como a denúncia de que um homem mantinha a própria mãe como refém, nesta sexta-feira (29/8), no Bairro Vila Darcy Vargas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acabou se revelado uma história diferente. Segundo a Polícia Militar (PM) o homem, de 46 anos, estava em surto e, por causa disso, a mãe dele, de 72, se trancou no quarto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava na varanda do apartamento e gritava por socorro, alegando que alguém estava tentando matá-lo. Ainda segundo registro policial, ele apresentava “sinais de intensa instabilidade emocional”, estava com três facas na mão e ameaçava pular da varanda. 

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados e conseguiram resgatar o homem. Ele foi atendido pelo SAMU e levado para o Hospital da Unimed.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, as corporações também conseguiram retirar a idosa do apartamento.

