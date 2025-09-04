Assine
VIOLÊNCIA

Homem é esfaqueado em academia improvisada por recusar treino a bêbado

O ataque aconteceu porque a vítima negou que o agressor treinasse na casa dele; o suspeito fugiu depois da agressão.

04/09/2025 13:39 - atualizado em 04/09/2025 14:14

A Polícia Militar está há 14 horas nas diligências do homicídio
A vítima foi socorrida por moradores e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 56 anos foi esfaqueado na tarde dessa quarta-feira (3), dentro de uma academia improvisada na garagem de sua residência, no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O ataque ocorreu após ele negar o pedido de um homem suspeito, de 52 anos, visivelmente embriagado, para participar de um treino no local.

 

Segundo a Polícia Militar, o suspeito ficou irritado com a recusa e passou a ofender a vítima com insultos raciais, chamando-o de “preto” e “macaco”. Antes de sair, ele ainda afirmou que retornaria depois de “tomar uma bebida”.

 

Pouco tempo depois, o suspeito voltou armado com um facão e atacou a vítima pelas costas, causando cortes na cabeça. A agressão só foi interrompida pela intervenção de um terceiro homem, que não foi identificado. Depois do ataque, o suspeito fugiu em direção à região conhecida como Favela do Alho, abandonando o facão na academia.

A vítima foi socorrida por moradores e levada ao Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de Belo Horizonte. De acordo com a equipe médica, ele permanece em estado estável, aguardando avaliação para possível cirurgia.

O facão foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Plantão, que conduzirá as investigações. No momento, o autor do ataque ainda não havia sido localizado ou preso.

 *Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

