BH: viatura dos bombeiros se envolve em acidente a caminho de socorro

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) colidiu com um carro Volkswagen Polo e, em seguida, com uma árvore a caminho do atendimento de uma ocorrência. O acidente aconteceu na Avenida Afonso Pena com Rua Santa Rita Durão, Bairro Funcionárias, Região Centro-Sul de BH, nesta terça-feira (2/9).

A corporação informou que a equipe estava descendo a avenida para atender uma vítima de atropelamento com ferimentos leves, também na Afonso Pena, mas na esquina com a Rua São Paulo. De acordo com os bombeiros, ninguém se feriu com impacto, apenas os veículos foram danificados.

O Volkswagen Polo teve a lateral direita amassada e teria atingido também uma placa de trânsito. A viatura do CBMMG foi danificada na parte da frente. A reportagem do Estado de Minas estava no local e constatou que havia três bombeiros dentro do veículo.

De acordo com a equipe de reportagem, o carro estaria cruzando a avenida quando foi atingido e o condutor do veículo de passeio, que disse ter chegado a ouvir a sirene, foi encaminhado para atendimento com escoriação leve.