MG: batida entre caminhões deixa ferido e carga é saqueada na BR-381
Carregamento de latas de refrigerante vazou na pista e foi saqueada. O acidente aconteceu em Camanducaia (MG) e complica o trânsito no Sul do estado
Uma batida entre um caminhão e um caminhão semi-reboque deixa um motorista ferido na BR-381, em Camanducaia (MG), no Sul do estado, na manhã desta segunda-feira (1º/9) . A carga de refrigerantes de um dos veículos foi saqueada.
O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do quilômetro 923. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itapeva, a pista chegou a ser interditada às 5h, em ambos os sentidos, mas já está liberada.
Um dos caminhões transportava refrigerantes em lata. A carga tombou e vazou na pista sentido Norte. Segundo a PRF, as latas que não foram danificadas com a batida foram saqueadas.
O motorista do caminhão com a carga se feriu. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Às 6h, o acidente provocava quatro quilômetros de congestionamento na região. Às 6h30, o trânsito foi liberado.
