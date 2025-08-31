BH: acidente provoca derramamento de óleo no Anel Rodoviário
Trecho próximo ao Viaduto São Francisco, na Região Oeste de BH, chegou a ficar interditado para conter risco de derrapagem. Duas pessoas ficaram feridas
Um trecho do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Maria Virgínia, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi interditado devido ao risco de derrapagem provocado pelo vazamento de combustível, no início da tarde deste domingo (31).
A pista, sentido Rio de Janeiro, antes do Viaduto São Francisco, foi fechada após a mancha de óleo se espalhar por cerca de 350 metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada depois de uma batida entre um carro e um caminhão, carregado com pedras.
Com a colisão, o veículo de passeio danificou o tanque de combustível do caminhão. Os dois ocupantes do carro ficaram feridos e tiveram que ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Além disso, devido ao óleo na pista houve relato de que vários motociclistas já haviam escorregado e caído no local. No entanto, ninguém ficou ferido após a derrapagem.
Por volta de 13h40, após a aplicação de serragem na via, o trânsito no trecho foi liberado. A BHTrans permaneceu no local para orientar os motoristas.