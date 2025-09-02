TRAGÉDIA
Trabalhador morre soterrado em obra de supermercado em Betim
Vítima foi soterrada até a altura do pescoço e morreu. Outro trabalhador se feriu no local
02/09/2025 13:48
Um trabalhador de 59 anos morreu soterrado e outro ficou ferido em acidente durante uma obra de um supermercado em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h para atender o acidente de trabalho na Avenida das Américas, no Bairro Granja Pouso Alto.
Segundo a corporação, o homem de 59 anos foi soterrado até a altura do pescoço e morreu no local. Outro trabalhador que não teve a idade informada, também se feriu durante o acidente, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal de Betim.
O corpo da vítima já foi retirado e encaminhado pelo rabecão. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio na ocorrência.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos