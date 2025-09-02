Trabalhador morre soterrado em obra de supermercado em Betim

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

trabalhador de 59 anos morreu soterrado e outro ficou ferido em acidente durante uma obra de um supermercado Umde 59 anos morreu soterrado e outro ficou ferido em acidente durante uma obra de um supermercado em Betim (MG) , na Região Metropolitana de Belo Horizonte .

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h para atender o acidente de trabalho na Avenida das Américas, no Bairro Granja Pouso Alto.

Segundo a corporação , o homem de 59 anos foi soterrad o até a altura do pescoço e morreu no local . Outro trabalhador que não teve a idade informada, também se feriu durante o acidente, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal de Betim.

O corpo da vítima já foi retirado e encaminhado pelo rabecão. A P olícia Militar foi acionada para dar apoio na ocorrência.