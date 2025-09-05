Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente deixa feridos e interdita faixas do Anel Rodoviário

Motoristas enfrentam congestionamento no sentido Rio de Janeiro na manhã desta sexta (5/9)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/09/2025 07:52 - atualizado em 05/09/2025 07:53

compartilhe

Siga no
x
Uma equipe do Samu atende vítimas na manhã desta sexta (5)
Uma equipe do Samu atende vítimas na manhã desta sexta (5) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Um acidente envolvendo um carro deixa feridos e bloqueia faixas do Anel Rodoviário, no Noroeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta sexta-feira (5/9).

O acidente aconteceu na altura do Bairro Santa Maria, no sentido Rio de Janeiro (RJ). Ainda não há informações sobre a dinâmica.

Leia Mais

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam na ocorrência. O motorista e o passageiro estão recebendo atendimento médico. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

As duas faixas da direita estão bloqueadas no trecho. Os motoristas que trafegam pelo trecho enfrentam pelo menos quatro quilômetros de lentidão, até o bairro Califórnia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A BHTrans informou que está a caminho do local do acidente.

Acidente, com moto

Um outro acidente também complica o tráfego de veículos no sentido RJ. Na altura do bairro Califórnia, um acidente envolvendo uma moto e um carro mobiliza uma equipe do Samu.

A ambulância ocupa a faixa da marginal e os veículos envolvidos estão em faixa de encontro de pistas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de vítimas.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito anel-rodoviario bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay