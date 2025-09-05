Acidente deixa feridos e interdita faixas do Anel Rodoviário
Motoristas enfrentam congestionamento no sentido Rio de Janeiro na manhã desta sexta (5/9)
Um acidente envolvendo um carro deixa feridos e bloqueia faixas do Anel Rodoviário, no Noroeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta sexta-feira (5/9).
O acidente aconteceu na altura do Bairro Santa Maria, no sentido Rio de Janeiro (RJ). Ainda não há informações sobre a dinâmica.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam na ocorrência. O motorista e o passageiro estão recebendo atendimento médico. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.
As duas faixas da direita estão bloqueadas no trecho. Os motoristas que trafegam pelo trecho enfrentam pelo menos quatro quilômetros de lentidão, até o bairro Califórnia.
A BHTrans informou que está a caminho do local do acidente.
Acidente, com moto
Um outro acidente também complica o tráfego de veículos no sentido RJ. Na altura do bairro Califórnia, um acidente envolvendo uma moto e um carro mobiliza uma equipe do Samu.
A ambulância ocupa a faixa da marginal e os veículos envolvidos estão em faixa de encontro de pistas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de vítimas.
Matéria em atualização