Acidente deixa feridos e interdita faixas do Anel Rodoviário

Um acidente envolvendo um carro deixa feridos e bloqueia faixas do Anel Rodoviário, no Noroeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta sexta-feira (5/9).

O acidente aconteceu na altura do Bairro Santa Maria, no sentido Rio de Janeiro (RJ). Ainda não há informações sobre a dinâmica.

Leia Mais Acidentes com motos em ritmo acelerado Acidente em rodovia no Sul de Minas deixa duas pessoas feridas BH: viatura dos bombeiros se envolve em acidente a caminho de socorro

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam na ocorrência. O motorista e o passageiro estão recebendo atendimento médico. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

As duas faixas da direita estão bloqueadas no trecho. Os motoristas que trafegam pelo trecho enfrentam pelo menos quatro quilômetros de lentidão, até o bairro Califórnia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A BHTrans informou que está a caminho do local do acidente.

Acidente, com moto

Um outro acidente também complica o tráfego de veículos no sentido RJ. Na altura do bairro Califórnia, um acidente envolvendo uma moto e um carro mobiliza uma equipe do Samu.

A ambulância ocupa a faixa da marginal e os veículos envolvidos estão em faixa de encontro de pistas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de vítimas.

Matéria em atualização