ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Batida complica trânsito no Anel Rodoviário nesta quarta (3)

Pelo menos sete quilômetros de lentidão são registrados no sentido Vitória (ES) da rodovia

Giovanna de Souza
03/09/2025 07:24

O motorista enfrenta pelo menos sete quilômetros de congestionamento no Anel Rodoviário nesta quarta-feira (3). (Imagem ilustrativa)
O motorista enfrenta pelo menos sete quilômetros de congestionamento no Anel Rodoviário nesta quarta-feira (3). (Imagem ilustrativa) crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão complica o trânsito do Anel Rodoviário, uma das principais vias de Belo Horizonte (MG), na manhã desta quarta-feira (3/9).

De acordo com a BHTrans, empresa da prefeitura responsável pelo trecho, a batida aconteceu na altura do bairro Califórnia, no Noroeste da capital.

No sentido Vitória (ES), o trânsito segue lento até a alça de acesso à Avenida Amazonas, no bairro Madre Gertrudes.

A faixa da esquerda está bloqueada e pelo menos sete quilômetros de congestionamento são registrados no trecho.

Equipes atuam na ocorrência. Ainda não há informações sobre feridos ou a dinâmica do acidente. 

Matéria em atualização

