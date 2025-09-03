Batida complica trânsito no Anel Rodoviário nesta quarta (3)
Pelo menos sete quilômetros de lentidão são registrados no sentido Vitória (ES) da rodovia
compartilheSiga no
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão complica o trânsito do Anel Rodoviário, uma das principais vias de Belo Horizonte (MG), na manhã desta quarta-feira (3/9).
De acordo com a BHTrans, empresa da prefeitura responsável pelo trecho, a batida aconteceu na altura do bairro Califórnia, no Noroeste da capital.
Leia Mais
No sentido Vitória (ES), o trânsito segue lento até a alça de acesso à Avenida Amazonas, no bairro Madre Gertrudes.
A faixa da esquerda está bloqueada e pelo menos sete quilômetros de congestionamento são registrados no trecho.
- BH: viatura dos bombeiros se envolve em acidente a caminho de socorro
- Grande BH: acidente entre caminhões bloqueia BR-381
Equipes atuam na ocorrência. Ainda não há informações sobre feridos ou a dinâmica do acidente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização