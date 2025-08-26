Batida entre carro e caminhonete deixa mortos e feridos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Duas pessoas foram encontradas mortas por equipes de socorro após um carro e uma caminhonete se envolverem em uma batida no km 91 da MG-176, na altura do povoado de Esteios, no município de Luz (MG), Centro-Oeste do estado, na manhã desta terça-feira (26/8). O automóvel pegou fogo. Três ficaram feridos.

O motorista do carro, de 29 anos, morreu carbonizado depois de ficar preso às ferragens. Os passageiros, de 22, 24 e 30 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, no município de Luz (MG). Eles tiveram ferimentos leves.

A outra morte confirmada no local é a do condutor da caminhonete, de 42, que também ficou preso às ferragens.

O carro trafegava no sentido Lagoa da Prata/Luz, quando bateu de frente com a caminhonete, informou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e, em seguida, resgatou os motoristas. Os corpos foram liberados após avaliação preliminar dos peritos da Polícia Civil. A dinâmica do acidente é apurada.