BH: carga de 525 toneladas interdita trecho do Anel nesta segunda (1º/9)

Um trecho do Anel Rodoviário de Belo Horizonte será interditado nesta segunda-feira (1°/09) para o transporte de uma carga especial. A partir das 23h, o trecho entre a BR-040 e o Bairro Olhos D’Água, Região Oeste, no sentido Vitória/Rio de Janeiro, ficará bloqueado. A previsão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é que a interdição termine às 3h de terça-feira (2/9).

O veículo transportará uma carga com 6,9 metros de largura, 99 metros de comprimento e 525 toneladas de peso. Durante o deslocamento, as três faixas do Anel serão interditadas para a passagem do veículo.

A PBH informa que por ser uma movimentação de veículo de grande porte, o deslocamento será feito em baixa velocidade e contará com o acompanhamento de agentes da BHTrans para garantir a segurança da via.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A orientação do executivo é que os motoristas evitem transitar pelo Anel no período da operação e optem por rotas alternativas em vias como a BR-040, Via Expressa, Avenida Tereza Cristina, Avenida Amazonas e Via do Minério. Durante o transporte da carga, os motoristas poderão utilizar as saídas convencionais do Anel.