Grande BH: acidente entre caminhões bloqueia BR-381
A fila passa dos seis quilômetros de congestionamento em Caeté (MG) na manhã desta segunda-feira (1º/9)
Um acidente entre dois caminhões e dois carros bloqueia o trânsito da rodovia BR-381, na altura de Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã dessa segunda-feira (1º/9)
O acidente aconteceu no sentido João Monlevade (MG), na altura do quilômetro 420. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está interditada para remoção dos veículos.
Às 7h50, a fila chegava aos seis quilômetros.
Nenhuma pessoa se feriu no acidente.
Segundo a Nova 381, concessionária responsável pelo trecho, as faixas 1 e 2 estão bloqueadas às 8h40, com o fluxo seguindo pelo acostamento.
Equipes da concessionária atuam no local para remoção dos veículos e liberação do trânsito.
Matéria em atualização