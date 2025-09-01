Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Trânsito de BH: veja pontos de lentidão após acidentes nesta segunda (1º)

Batida envolveu um carro e uma moto. O trânsito está lento na manhã desta segunda-feira (1º/9) no Noroeste e Norte de Belo Horizonte; veja detalhes

Melissa Souza
Giovanna de Souza
Melissa Souza
Giovanna de Souza
01/09/2025 08:16 - atualizado em 01/09/2025 08:22

O Samu é aguardado nos locais das ocorrências
O Samu é aguardado nos locais das ocorrências crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Acidentes envolvendo carros, motos e um caminhão complicam o trânsito no Norte, Noroeste e Oeste da Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (1º/9).

Informações preliminares da BHTrans indicam que, na Avenida Presidente Antônio Carlos, um carro colidiu com uma motocicleta próximo ao número 3.275, na altura do bairro Nova Cachoeirinha.

A faixa da esquerda está interditada no trecho, que conta com congestionamento às 7h20.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

O socorro é aguardado no local.

Região Oeste

Um acidente entre dois carros e um caminhão deixa o trânsito complicado no bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital mineira.

Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu no cruzamento da Rua Campos Sales com a Rua José de Alencar.

Um dos carros estava estacionado, e os dois veículos de passeio estão na calçada. O caminhão segue no centro da pista, impedindo o fluxo dos veículos nas duas pistas centrais.

Equipes da BHTrans atuam na ocorrência.

Entre BH e Vespasiano

Já na rodovia MG-010, um outro acidente com moto fecha duas pistas sentido Belo Horizonte, na divisa entre o Norte da capital mineira e Vespasiano (MG), na Região Metropolitana.

Equipes da Polícia Militar atuam na ocorrência. Até o momento, não há informações sobre feridos ou a dinâmica do acidente.

Matéria em atualização

