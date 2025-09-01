Trânsito de BH: veja pontos de lentidão após acidentes nesta segunda (1º)
Batida envolveu um carro e uma moto. O trânsito está lento na manhã desta segunda-feira (1º/9) no Noroeste e Norte de Belo Horizonte; veja detalhes
compartilheSiga no
Acidentes envolvendo carros, motos e um caminhão complicam o trânsito no Norte, Noroeste e Oeste da Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (1º/9).
Informações preliminares da BHTrans indicam que, na Avenida Presidente Antônio Carlos, um carro colidiu com uma motocicleta próximo ao número 3.275, na altura do bairro Nova Cachoeirinha.
Leia Mais
A faixa da esquerda está interditada no trecho, que conta com congestionamento às 7h20.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.
O socorro é aguardado no local.
Região Oeste
Um acidente entre dois carros e um caminhão deixa o trânsito complicado no bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital mineira.
Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu no cruzamento da Rua Campos Sales com a Rua José de Alencar.
Um dos carros estava estacionado, e os dois veículos de passeio estão na calçada. O caminhão segue no centro da pista, impedindo o fluxo dos veículos nas duas pistas centrais.
Equipes da BHTrans atuam na ocorrência.
Entre BH e Vespasiano
Já na rodovia MG-010, um outro acidente com moto fecha duas pistas sentido Belo Horizonte, na divisa entre o Norte da capital mineira e Vespasiano (MG), na Região Metropolitana.
Equipes da Polícia Militar atuam na ocorrência. Até o momento, não há informações sobre feridos ou a dinâmica do acidente.
Matéria em atualização