Trânsito de BH: veja pontos de lentidão após acidentes nesta segunda (1º)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Acidentes envolvendo carros, motos e um caminhão complicam o trânsito no Norte, Noroeste e Oeste da Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (1º/9).

Informações preliminares da BHTrans indicam que, na Avenida Presidente Antônio Carlos, um carro colidiu com uma motocicleta próximo ao número 3.275, na altura do bairro Nova Cachoeirinha.

A faixa da esquerda está interditada no trecho, que conta com congestionamento às 7h20.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

O socorro é aguardado no local.

Região Oeste

Um acidente entre dois carros e um caminhão deixa o trânsito complicado no bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital mineira.

Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu no cruzamento da Rua Campos Sales com a Rua José de Alencar.

Um dos carros estava estacionado, e os dois veículos de passeio estão na calçada. O caminhão segue no centro da pista, impedindo o fluxo dos veículos nas duas pistas centrais.

Equipes da BHTrans atuam na ocorrência.



Entre BH e Vespasiano

Já na rodovia MG-010, um outro acidente com moto fecha duas pistas sentido Belo Horizonte, na divisa entre o Norte da capital mineira e Vespasiano (MG), na Região Metropolitana.

Equipes da Polícia Militar atuam na ocorrência. Até o momento, não há informações sobre feridos ou a dinâmica do acidente.

Matéria em atualização