Hemocentro que atende 60 cidades em MG alerta para falta de sangue

A baixa nas doações de sangue reduziu o estoque do Hemocentro Regional de Pouso Alegre e da Fundação Hemominas, em Minas Gerais. O Hemocentro alerta que é importante que as pessoas procurem a instituição para doar sangue, garantindo o atendimento dos hospitais.

Segundo a instituição, a situação pode prejudicar pacientes que precisam de cirurgias, transplantes, hemodiálises, tratamentos específicos e vítimas de acidentes. Cerca de 60 municípios são atendidos pela regional do Hemocentro de Pouso Alegre, no Sul de Minas, que tem população estimada em 1 milhão de habitantes.

O banco de sangue da Rede Hemominas enfrenta situação crítica para os tipos O+ e O-, e está em alerta para A+, A-, B+ e B-. Os dados são da última quarta-feira (3/9). O tipo AB+ está com nível estável, e o AB- apresenta nível adequado. Segundo a coordenadora de captação do Hemocentro de Pouso Alegre, Solange Assis, o tipo AB é o menos solicitado pelos hospitais.

O soldador Francimar da Luz, doador há mais de 10 anos, foi ao Hemocentro em Pouso Alegre para ajudar uma amiga em hemodiálise. Para ele, a doação “é de coração". "Por amor ao próximo, motiva a gente a salvar vidas”, destacou.

Carlos Rodrigues, controlador de estoque, saiu de Santa Rita do Sapucaí para doar sangue a um paciente hospitalizado. “Faço isso desde os 18 anos, é sempre bom. Sinto-me honrado em fazer parte dessa corrente do bem”, afirmou.

Requisitos

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e ter se alimentado antes da doação. O candidato passa por triagem e exames de pressão arterial e de sangue.

Quem tem piercing ou tatuagem também pode doar, desde que respeite o prazo mínimo de seis meses após o procedimento. O Hemocentro orienta ainda doadores que fazem uso de medicação contínua ou controlada.

Cada doação pode salvar até quatro vidas. O Hemocentro de Pouso Alegre atende de segunda a quarta-feira, das 7h30 às 10h30, e às quintas e sextas-feiras, das 7h30 às 11h50. É necessário levar documento oficial com foto.

O agendamento pode ser feito pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MG App. O Hemocentro fica na Rua Comendador José Garcia, 846, próximo ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Homens podem doar sangue até três vezes por ano, respeitando intervalo mínimo de 60 dias entre cada doação. Mulheres podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de 90 dias. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3449-9930.

Nayara Andery / Especial ao EM