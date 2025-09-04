Cachorro percorre 12km até enterro do dono para se despedir

Um cachorro caramelo identificado como Nick percorreu 12 quilômetros até o enterro do dono. O tutor, Claudemir Cândido Luiz morreu em decorrência de um ataque cardíaco fulminante. O episódio ocorreu na cidade de Ipuiúna, no sul de Minas Gerais. O enterro foi em agosto.

O cachorrinho teria andado da casa onde acompanhou os últimos anos de vida do tutor até o cemitério onde ocorreria o funeral. Um registro feito no local mostra o animal deitado sobre o corpo do tutor, na horizontal, próximo à região do peito.

Cãozinho caminha 12 km para se despedir do tutor em velório em MG. Cena triste e, ao mesmo tempo, uma grande demonstração de fidelidade... pic.twitter.com/ib3HBhvefo — Dr. Murillo Lima (@dr_murillolima) September 2, 2025

Vítima de infarto, Claudemir morreu na madrugada de 16 de agosto. Em entrevista ao portal BHAZ, a filha de Luiz, Scarletti Graziele Santos Luiz, 23 anos, contou que o cachorro, sempre muito bravo, estava dócil depois da partida do ente querido. Além disso, afirma não saber como Nick conseguiu chegar ao cemitério.

"A gente acredita que ele foi guiado até lá, porque ele nunca tinha ido a esse cemitério. Não sabemos como ele soube onde encontrar meu pai. Parece mesmo que foi para dar o último adeus", explicita. A moça conta que o cachorrinho chegou ao local abatido, e "com os olhos lacrimejando". Nick e Claudemir foram companheiros por 10 anos.

