Cachorro percorre 12km até enterro do dono para se despedir

Um cachorro caramelo identificado como Nick percorreu 12 quilômetros até o enterro do dono. O tutor, Claudemir Cândido Luiz morreu em decorrência de um ataque cardíaco fulminante. O episódio ocorreu na cidade de Ipuiúna, no sul de Minas Gerais. O enterro foi em agosto.
O cachorrinho teria andado da casa onde acompanhou os últimos anos de vida do tutor até o cemitério onde ocorreria o funeral. Um registro feito no local mostra o animal deitado sobre o corpo do tutor, na horizontal, próximo à região do peito.
Vítima de infarto, Claudemir morreu na madrugada de 16 de agosto. Em entrevista ao portal BHAZ, a filha de Luiz, Scarletti Graziele Santos Luiz, 23 anos, contou que o cachorro, sempre muito bravo, estava dócil depois da partida do ente querido. Além disso, afirma não saber como Nick conseguiu chegar ao cemitério.
"A gente acredita que ele foi guiado até lá, porque ele nunca tinha ido a esse cemitério. Não sabemos como ele soube onde encontrar meu pai. Parece mesmo que foi para dar o último adeus", explicita. A moça conta que o cachorrinho chegou ao local abatido, e "com os olhos lacrimejando". Nick e Claudemir foram companheiros por 10 anos.
Leo, um labrador caramelo treinado para ser cão de apoio a pessoas com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), foi reprovado para o trabalho devido a comportamentos incompatíveis, como pular nas pessoas e mexer em objetos. Por isso, a equipe decidiu colocá-lo para adoção. Reprodução instagram / @samantha_welborn
Samantha Welborn adotou Leo, que então se tornou um cão de companhia sensível e afetuoso, usando suas "cutucadas com o focinho" para se comunicar. Apesar de não ser um cão de serviço oficialmente, Leo ganhou carinho e atenção e ofereceu apoio emocional e alegria na vida da nova tutora. Reprodução instagram / @samantha_welborn
Outro cachorro que ganhou destaque nas redes sociais é Berlim. Um cachorro caramelo, que se tornou uma celebridade local em Balneário Camboriú, Santa Catarina, com mais de 16 mil seguidores no Instagram. Reprodução instagram /
Nas redes, Berlim aparece aproveitando praias, passeios radicais e vistas privilegiadas. Ele se tornou símbolo da cidade e já foi até fotografado com a prefeita Juliana Pavan, que destacou a importância de cuidar dos animais com respeito e dignidade. Reprodução instagram / @berlimbc
Reconhecido pelos moradores como parte da cultura popular local, Berlim ganhou status quase lendário, com fãs brincando que ele tem mais de 200 anos e é dono de Balneário Camboriú. Reprodução instagram / @berlimbc
Quando passamos o dia com um cachorrinho percebemos como os cães são inteligentes, carinhosos e possuem características próprias. Aqui, estão 10 curiosidades sobre os cães que provavelmente você não sabia e que irão te ajudar a entender melhor o seu "amigão". Confira! Divulgação
Curiosidade número 1: Cachorros diferentes, focinhos diferentes Imagem de Elena Rogulina por Pixabay
Assim como nós humanos temos impressões digitais únicas, os cachorros possuem ranhuras e detalhes que só existem naquele determinado focinho. Reprodução/Cão em Foco Educação Canina
Curiosidade número 2: Eles conseguem correr até 30 km/hora Reprodução/@zeedog
Como muitos cachorros ficam em casa, eles acabam tendo uma rotina mais tranquila e calma. Mas quando estão em lugares amplos e sem coleira, podem chegar a incríveis 30 quilômetros por hora, principalmente se estiverem se sentindo ameaçados. Youtube/
Curiosidade número 3: Os cães são onívoros Youtube/
Os cachorros amam comer carne e roer ossos, mas é importante o dono saber que todos eles são onívoros, assim como nós humanos. Logo, é importante focar na ração e em uma alimentação equilibrada. Youtube/
Curiosidade número 4: O movimento das orelhas é uma forma deles expressarem reações Reprodução/ Cão em Foco Educação Canina
Curiosidade número 5: O uivo é uma forma de se comunicarem à distância Youtube/
Uma maneira de representar um cachorrinho em desenhos animados é com os uivos, já que é comum eles terem esse hábito. O motivo disso: a frequência e o timbre do uivo podem ser ouvidos por outros cães de muito longe. Youtube/
Curiosidade número 6: O barulho da chuva incomoda a audição deles Youtube/ Natureza Relaxante
Provavelmente você já viu um cachorro fugir ou se esconder quando ouve um barulho de trovão. Isso porque os sons da chuva incomodam demais a audição deles. Youtube/ Músicas para Relaxar
Curiosidade número 7: O focinho ajuda na temperatura do animalzinho Reprodução/ PeritoAnimal
Os cãezinhos não suam como nós humanos, essa troca de calor é feita de outra maneira. O controle da temperatura do focinho ajuda nesse contexto, pois consegue umidificar a narina e todo seu organismo. Reprodução/
Curiosidade número 8: A obesidade é uma doença comum Youtube/
Não é raro encontrar pessoas que sofrem com o excesso de peso. Bem, essa situação também é algo bastante comum na vida de diversos cachorrinhos. Youtube/
Curiosidade número 9: Os cãezinhos nascem cegos e surdos Youtube/
Os filhotinhos de cachorros são super fofos, mas é importante os donos saberem que caso o pet tenha crias, elas estarão nos primeiros dias sem enxergar ou ouvir os sons do dia a dia. Youtube/ PeritoAnimal
Curiosidade número 10: A visão deles é diferente Reprodução/
A maneira como os cachorros nos enxergam é bem diferente da nossa. Isso porque quando eles estão olhando a paisagem, nós, ou qualquer imagem, os cães enxergam as cores em uma escala de azul e amarelo.