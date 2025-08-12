Horóscopo
Gato ou cachorro: o que diz o seu signo sobre essa escolha?
Gato ou cachorro? Confira o que seu signo diz sobre sua escolha de pet. Saiba mais e encontre seu animal ideal!
Carregando...
12/08/2025 23:25
compartilheSiga no
Pessoas que gostam de gatos versus pessoas que gostam de cachorros. Esse é um debate de preferências tão antigo quanto o tempo. Embora a afinidade das pessoas com o Time Gato ou com o Time Cachorro possa parecer bastante aleatória, existem, na verdade, alguns traços de personalidade em cada uma delas e que foram observadas como uma correlação — inclusive relacionada a cada signos do zodíaco. De acordo com a revista Psychology Today, as pessoas que preferem cachorros são mais propensas a serem extrovertidas, enquanto as gateiras tendem a ser mais intelectualmente curiosas. Sendo assim, faz sentido que um determinado signo seja mais propenso a ser uma pessoa que gosta de gatos ou cachorros também.Saiba mais:
Gato ou cachorro: o que diz o seu signo?Embora qualquer um possa obviamente ser uma pessoa de gato ou uma pessoa de cachorro, independentemente de seu signo astrológico, existem alguns signos que podem ser mais propensos a preferir um companheiro canino a um felino, e vice-versa. Diferentes astrólogos definitivamente têm opiniões variadas e válidas sobre o assunto — mas vale a pena continuar lendo, pois vamos apresentar nossos argumentos. Em termos elementares, existem algumas qualidades gerais a serem observadas. Signos de fogo, por terem mais energia, podem inclinar-se para o cão, pois podem acompanhar seu estilo de vida extrovertido e porque desejam um animal de estimação tão animado e apaixonado por diversão como eles. Signos de terra também são mais propensos a cães, já que eles tendem a ser responsáveis e capazes de acompanhar as necessidades, por vezes mais extensas, exigidas pelos cães, e podem apreciar a simplicidade do estilo de comunicação do animal. Agora, chegando nos signos de ar, esses tendem a ser dos gatinhos, já que preferem a baixa manutenção, a tranquilidade, e são mais "frios", com a típica personalidade de gato de ser distante e mais independente. Os signos de água também podem se inclinar para a vida dos gatos, já que essas pessoas sensíveis emocional e psiquicamente são capazes de se conectar com os gatos em um nível incrível e perceber suas necessidades, mesmo quando não estão dispostos a expressá-las claramente. Agora, é claro, há exceções para todas as regras. Primeiro porque você não pode estereotipar todo um grupo de pessoas com base no signo, e segundo que não é possível confiar apenas no seu signo solar para uma leitura completa — você tem um gráfico inteiro cheio de planetas que afetam diferentes aspectos de sua personalidade e áreas de sua vida. Então pegue a lista abaixo como um grão de areia, pois há muitas exceções para todas as coisas. Verifique se você é mais provável que seja uma pessoa de gato ou pessoa de cachorro, com base no seu signo do zodíaco, e veja se essa informação realmente é uma verdade na sua vida.
-
Áries — CachorroArianos são pessoas de cachorro, com certeza. Como o primeiro signo para começar o ano astrológico, são os pioneiros e líderes do zodíaco, então, idealmente, precisam de um ajudante que esteja por perto para seguir sua liderança — algo que os leais cachorros farão. Além disso, essa personalidade fogosa e energética terá muito a oferecer a um cão quando se trata de explorar novos lugares em caminhadas e aventuras.
-
Touro — CachorroTouro pode definitivamente balançar entre os dois lados, mas podem se sentir mais inclinados aos cachorros. Enquanto abraços aconchegantes na cama com um gato combinam com o estilo de vida ideal do taurino, eles também podem sentir o mesmo prazer brincando com um cachorro em total descontração. Os taurinos podem ser um pouco teimosos, por isso é melhor ter um filhote bem treinado que siga seus comandos e fique ao seu lado.
-
Gêmeos — GatoTalvez o signo mais parecido com um gato, os geminianos são infinitamente curiosos e livres-pensadores independentes. Sendo assim, podem facilmente vibrar com a necessidade de um gatinho curioso de explorar por vontade própria.
-
Câncer — CachorroComo uma exceção dentro dos signos de água que amam gatos, os cancerianos provavelmente são pessoas de cachorro. Regido pela Lua, Câncer é um signo zelador. E, se gatinhos exigem muita atenção, os cães precisam ainda mais — e os cancerianos estão mais do que dispostos a dar-lhes. Além disso, eles podem ser temperamentais, então ter um filhote fiel e emocionalmente confiável é o ideal.
-
Leão — CachorroMesmo que os gatinhos estejam definitivamente perto do coração de um Leão, quando se trata de ter um pet, eles são mais propensos a ser pessoas de cachorro. Ninguém gosta tanto de atenção como um leonino — e um cachorro vai dar isso a eles em tempo integral. Ter um companheiro animal leal e adorado definitivamente se encaixa no estilo de vida de um Leão, signo que está mais do que disposto a dar o mesmo em troca.
-
Virgem — GatoAqui está a exceção aos signos da Terra que amam os cães: os virginianos podem se inclinar para a vida dos gatos. Os virginianos adoram a ordem e a limpeza, portanto, os gatinhos naturalmente limpos (que, ao contrário dos cães, geralmente não precisam de banhos e fazem suas necessidades na caixinha), combinam com seu estilo de vida voltado para detalhes. Eles também podem apreciar a sofisticação intrínseca de um felino, sem achá-los muito desapegados.
-
Libra — CachorroLibra ama ser amado, e é por isso que os signos de ar podem ser mais propensos a serem pessoas de cachorro do que de gatos. Mesmo que os librianos definitivamente tenham uma tendência a intelectualizar as coisas e amar a estética dos gatinhos, seu intenso amor pelo afeto constante acabará por incliná-lo em favor de um filhote de cachorro fiel, que sempre dará atenção, para enchê-lo de amor.
-
Escorpião — GatoEnquanto escorpianos profundos e intensos definitivamente anseiam pelo tipo de lealdade inabalável que um cão pode oferecer, em última análise, eles provavelmente serão persuadidos por um gatinho. Para sermos sinceros, Escorpiões podem ser retraídos e mal-humorados, assim como gatos, então eles definitivamente se identificarão com esses animais nesse nível. Além disso, os escorpianos querem lealdade com base no livre-arbítrio, não na obrigação, de modo que um amor de gatos significará ainda mais para eles.
-
Sagitário — GatoMesmo que os signos de fogo tendam a amar a alta energia e a constante positividade de um cachorrinho, Sagitário pode, na verdade, estar mais inclinado ao felino. Ninguém é tão espontâneo e está tão em movimento quanto esse signo. Senso assim, a rotina de manutenção ligeiramente inferior de um gato vai ser muito mais compatível.
-
Capricórnio — CachorroSempre racional e sensível, um capricorniano tem a disciplina necessária não apenas para treinar, mas também para lidar adequadamente com a grande responsabilidade de ter um cão como companheiro. Regido por Saturno, a figura paterna do zodíaco, um capricorniano não terá problemas em representar o papel do “mestre” para seu cão leal e amoroso — e o espírito livre de um cão pode ajudá-los a se soltarem também.
-
Aquário — GatoExcêntricos residentes do zodíaco, os aquarianos são verdadeiramente espíritos livres com uma paixão pelo pensamento e intelectualismo — então a vida dos gatos é definitivamente compatível com a deles. Ter um cão pode parecer um pouco pegajoso para o seu signo, mas a atitude indiferente e independente de um gatinho fará com que vocês se sintam em casa.
-
Peixes — GatoEnquanto um pisciano pode definitivamente ficar com a presença calorosa e adoradora de um cão, esses signos de água, espirituais e psiquicamente sensitivos tendem a se inclinar para o time gato. Peixes adoram ser pensativos e passam tempo sozinhos com qualidade, e ter um gato doméstico para silenciosamente fazer companhia a eles é o ideal.