Gato ou cachorro: o que diz o seu signo sobre essa escolha?

Leão — Cachorro

Mesmo que os gatinhos estejam definitivamente perto do coração de um Leão, quando se trata de ter um pet, eles são mais propensos a ser pessoas de cachorro. Ninguém gosta tanto de atenção como um leonino — e um cachorro vai dar isso a eles em tempo integral. Ter um companheiro animal leal e adorado definitivamente se encaixa no estilo de vida de um Leão, signo que está mais do que disposto a dar o mesmo em troca.