Acusado de tentar matar advogada em hotel de BH vai a júri popular

O homem acusado de tentar matar uma advogada de 41 anos, filha de um ex-procurador de Minas Gerais, em um hotel, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em abril deste ano, vai a júri popular. Marcos Alexandre Rodrigues de Souza é acusado de tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima. A vítima foi agredida com diversos ataques de canivete.

De acordo com decisão do 1º Tribunal do Júri Sumariante de Belo Horizonte, o suspeito deverá aguardar o julgamento em regime fechado. O crime foi registrado em 2 de abril. Na época, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pelos funcionários do hotel onde a vítima estava depois que o homem chegou à portaria do local com a arma do crime ensanguentada em uma das mãos e confessou ter esfaqueado a advogada.



O porteiro fechou a porta de saída, e os militares encontraram o suspeito sentado e sujo do sangue da vítima. Conforme o boletim de ocorrência, no apartamento, os militares encontraram a mulher inconsciente, com pelo menos três perfurações e muito sangue ao redor.



Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII em estado grave. Durante o atendimento, a equipe médica constatou que ela foi atingida três vezes no tórax e outras duas nas costas.



O que disse o suspeito?

No dia do crime, aos militares, o suspeito afirmou que não conhecia a vítima, mas que ela o convidou para um encontro durante a noite no apartamento do hotel onde morava. Ele alegou que a mulher tentou esfaqueá-lo e ele desferiu golpes em legítima defesa.



Uma testemunha contou aos policiais que a mulher costumava levar homens ao apartamento. Ainda conforme o relato, o canivete utilizado no crime não pertence aos objetos disponibilizados no apartamento, dando a entender que a arma seria do suspeito.



A mãe da vítima acompanhou a ocorrência e relatou que a filha mora no apartamento há sete dias, desde que expressou o desejo de morar sozinha, e que ela usa remédios psiquiátricos.



Tentativa de feminicídio

Conforme a pronúncia da Justiça, o suspeito agiu por motivo torpe, uma vez que as investigações comprovaram que o homem atacou a vítima depois que ela se recusou a manter relações sexuais com ele. Além disso, no entendimento da juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, a tentativa de homicídio foi cometida com emprego de meio cruel, já que o homem “revelou uma brutalidade fora do comum” ao desferir vários golpes de canivete contra a vítima, “pessoa com que vinha mantendo relações íntimas de afeto”.



“O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava no interior da suíte, nua e desprovida de instrumental reativo, quando foi surpreendida pela ação inopinada do denunciado, que passou a atacá-la com um canivete, com a intenção de matá-la”, afirmou a magistrada.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica e familiar;II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."



Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

para ajudar vítimas de abusos. Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

