Pontos de sete linhas de ônibus metropolitanos não serão mais na rodoviária

O embarque e desembarque das linhas metropolitanas 3212, 3214, 4800, 4986, 5583, 5587 e 5588 não vão ser mais realizados no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte a partir da próxima segunda-feira (8/9). De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), eles vão ocorrer em áreas externas à rodoviária.

A pasta informou que a mudança vai ocorrer para que o preço das passagens não aumente para os usuários.

“O contrato de concessão do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), equipamento voltado para o transporte rodoviário intermunicipal, prevê que os embarques ocorram nas plataformas mediante pagamento de tarifa. Sua utilização pelo transporte metropolitano acarretaria na necessidade de pagamento dessa tarifa de embarque, que atualmente é de R$ 7,17, onerando de forma significativa os usuários”, afirmou a Seinfra em nota.

Ainda segundo a secretaria, as alterações foram comunicadas aos usuários por meio de cartazes fixados dentro dos ônibus.

Onde serão os novos pontos?

Linhas 3212 e 3214: ponto de embarque e desembarque na Av. do Contorno, 11.670.

Linhas 4800, 4986, 5583, 5587 e 5588: ponto de embarque e desembarque na Rua Carijós, nº 1.115.