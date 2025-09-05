Sobe para 31 número de feridos em acidente na BR-040, em Juiz de Fora

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Subiu para 31 o número de feridos no grave acidente na tarde desta sexta-feira (5/9) na BR-040, em Juiz de Fora (MG), Zona da Mata. A colisão entre um ônibus urbano da linha 743, que atende o distrito de Toledos, e um coletivo da Viação Cometa deixou ainda quatro mortos, segundo balanço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente ocorreu na altura do km 776 da rodovia, na saída da cidade em direção a Belo Horizonte, próximo ao Distrito Industrial. Depois de bater na traseira do ônibus de viagem, o coletivo urbano tombou, arremessando passageiros pela pista. Pelo menos dez vítimas permanecem em estado grave, segundo os bombeiros.

Diante da gravidade da ocorrência, o Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) restringiu a entrada de novos pacientes, priorizando apenas casos de urgência. A medida foi confirmada pela prefeitura de Juiz de Fora pelas redes sociais. Outros hospitais da cidade, como a Santa Casa, o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) e a UPA Norte, também receberam feridos.

Perfis das vítimas

Entre os feridos estão pessoas de diferentes idades, incluindo crianças. De acordo com os registros iniciais do atendimento:

Uma jovem de 20 anos sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), corte no crânio e suspeita de fratura no braço esquerdo; foi levada ao HPS.

Um idoso apresentou TCE moderado e dor no ombro; também levado ao HPS.

Um homem de 41 anos apresentou sinais de fratura na base do crânio e inchaço no rosto; encaminhado ao HMTJ.

Uma jovem de 21 anos sofreu traumas nos braços e em uma das pernas.



Uma mulher de 56 anos teve dores nas articulações, mas sem fraturas; foi atendida na UPA Norte.

Uma jovem de 18 anos chegou ao hospital com hemiplegia do lado esquerdo, dores no dorso e na pelve, além de dificuldade para respirar; foi encaminhada ao HPS.



Um menino de 2 anos sofreu corte no couro cabeludo e estava sonolento; foi levado à Santa Casa.

Uma mulher de 59 anos apresentou fratura no joelho e inchaço no rosto; levada ao HPS.

Uma paciente de 30 anos, agitada e com fala desconexa, foi socorrida sem sinais de fratura aparente e levada para a UPA Norte.

Outra vítima do sexo feminino apresentou corte extenso na face e dores no dorso, também atendida na UPA Norte.

Um homem de 59 anos sofreu corte na mão e escoriações no braço; atendido na UPA Norte.

Uma mulher sofreu escoriações pelo corpo e foi levada ao HMTJ.

Uma menina de 5 anos, também foi socorrida com fratura no fêmur, sangramento no rosto e escoriações; levada ao HMTJ.

Uma adolescente de 16 anos sofreu corte nas costas e chegou a perder a consciência; foi levada ao HPS.

Uma menina de 12 anos sofreu escoriações leves e foi atendida no HMTJ

Outras 16 vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para as UPAs de Juiz de Fora, segundo informações do Samu.

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros, três ambulâncias de suporte avançado do Samu e viaturas da concessionária Concer e da empresa de resgate Help participaram do atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o trânsito, que ficou parcialmente interditado durante o trabalho das equipes.

As causas do acidente seguem em investigação.

