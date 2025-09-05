Assine
GRAVE ACIDENTE

Hospital de Juiz de Fora restringe atendimentos após acidente na BR-040

Ônibus tombou na altura do km 799 na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde desta sexta-feira (5/9)

Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
05/09/2025 17:14

Acidente entre dois ônibus deixou quatro mortos e dezenas de feridos na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira
Acidente entre dois ônibus deixou quatro mortos e dezenas de feridos na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira crédito: Redes Sociais/Reprodução

O Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, restringiu a entrada de novos pacientes e passou a priorizar apenas casos de urgência na tarde desta sexta-feira (5/9). A medida foi tomada depois de um grave acidente na BR-040, na saída da cidade em direção a Belo Horizonte, que deixou quatro mortos e mais de 30 feridos.

A informação foi confirmada pela prefeitura nas redes sociais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos dez vítimas foram socorridas em estado grave.

Além do HPS, os feridos também foram encaminhados para a UPA Norte, o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Santa Casa de Juiz de Fora. Até o início da noite, não havia informações sobre a identidade das vítimas fatais.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para o socorro e o controle do trânsito, que ficou parcialmente interditado no trecho.

overflay