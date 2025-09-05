Criança de 3 anos está entre os mortos em acidente com ônibus na BR-040

Uma criança de apenas 3 anos está entre as quatro vítimas que morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus municipal e outro de viagem, na tarde desta sexta-feira (5/9), na BR-040, em Juiz de Fora (MG), Zona da Mata mineira. O número de feridos subiu para 31, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o momento, as identidades dos demais mortos não foram divulgadas. As causas do acidente ainda serão investigadas.

A colisão ocorreu na altura do km 779 da rodovia, na saída da cidade em direção a Belo Horizonte, próximo ao Distrito Industrial. O ônibus da linha 743, que atende o distrito de Toledos, foi atingido na traseira pelo veículo da Viação Cometa e tombou em seguida.

Pelo menos dez pessoas que estavam no coletivo municipal ficaram em estado grave. Outras 16 vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para as UPAs de Juiz de Fora, segundo informações do Samu. Entre os feridos estão crianças, adultos e idosos, com registros de traumatismo craniano, fraturas e escoriações.

Diante da gravidade do acidente, o Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) precisou restringir atendimentos para priorizar os casos de urgência. Outros feridos foram levados para a UPA Norte, a Santa Casa e o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ).

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros, três ambulâncias de suporte avançado do Samu e viaturas de resgate da concessionária Concer e da empresa Help atuaram na ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o trânsito, que ficou parcialmente interditado no trecho durante o socorro às vítimas.

Repercussão e manifestações

Em nota enviada a imprensa, a Viação Cometa lamentou o acidente. "A Viação Cometa informa que, nesta sexta-feira, 5 de setembro, um de seus ônibus envolveu-se em uma colisão com um ônibus urbano, na cidade de Juiz de Fora (MG). A empresa lamenta o ocorrido, está oferecendo o suporte necessário e permanece à disposição para esclarecimentos".

A Prefeitura de Juiz de Fora também prestou solidariedade às famílias e confirmou que os mais de 30 feridos foram levados para hospitais da cidade. "Nesse momento de dor, a Prefeitura lamenta a fatalidade e presta solidariedade às famílias das vítimas", diz o texto.

O Consórcio Via JF, responsável pelo transporte municipal, reforçou que a prioridade é o acolhimento das vítimas e o apoio aos familiares. "O Consórcio está em contato direto com as autoridades competentes e presta toda a colaboração necessária para o esclarecimento das circunstâncias do ocorrido. O Consórcio Via JF lamenta profundamente o acidente, manifesta solidariedade às famílias, amigos e conhecidos das vítimas e seguirá acompanhando a situação junto aos órgãos responsáveis".

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), usou as redes sociais para lamentar o acidente. "É com o coração dilacerado que recebemos a notícia do trágico acidente. Toda a Prefeitura de Juiz de Fora está mobilizada para oferecer socorro imediato às vítimas e prestar devido apoio e acolhimento às famílias. Em nome de toda a cidade, manifestamos nosso profundo pesar, rogando a Deus que console o coração das famílias das vítimas".

