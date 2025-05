Duchas, buffet e quartos: rodoviária de BH vai ter sala VIP

A rodoviária de Belo Horizonte, nomeada Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), terá uma sala VIP a partir desta quinta-feira (15/5). O espaço contará com climatização, buffet completo, sofás de couro, estações de trabalho com Wi-Fi e tomadas, TVs com programação própria, duchas, banheiros modernos e até quartos privativos, de acordo com o Governo de Minas. O valor para acesso à sala, que ficará aberta 24 horas por dia, não foi informado.

O espaço será operado pela Terminais BH, empresa responsável pela administração da rodoviária, em um acordo firmado com o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), em 2022.

O governo estadual informou que o acesso poderá ser feito de diversas formas, mas não revelou detalhes sobre as empresas parceiras ou o valor para aquisição. Entre as opções, estão passes avulsos adquiridos diretamente no local ou por meio de parcerias com empresas de ônibus, bancos, bandeiras de cartões de crédito, agências de turismo e plataformas de relacionamento.

O tempo limite de permanência na sala VIP será de três horas, com possibilidade de prorrogação mediante pagamento adicional. A capacidade máxima do espaço também não foi informada. A sala estará localizada no mezanino da rodoviária.

“A Sala VIP BH é resultado de uma parceria que valoriza o passageiro e entende a rodoviária como um espaço de acolhimento, conforto e inovação. Ao ceder a área para implantação deste projeto, reforçamos nosso compromisso com a melhoria contínua da experiência de quem passa pelo terminal”, afirma a diretora executiva da Terminais BH, Vanessa Costa.

Avaliação

Em setembro do ano passado, quando a concessão da rodoviária completou dois anos, o Estado de Minas foi até o terminal para ouvir a avaliação dos usuários e verificar se o espaço havia melhorado nesse período.

Gerente da rede de fast-food Giraffas, Andreza Leandra Ribeiro de Almeida trabalha na unidade da rodoviária desde 2019 e notou melhorias, tanto para clientes quanto para funcionários, nos últimos anos. "Aqui era muito vazio e estranho, até mais escuro. Agora, tem muito mais lugares para comer, tem bancadas. Sentimos que aumentou a clientela e as reclamações diminuíram. O pessoal elogia bastante, fala da rodoviária de antigamente e a de agora", contou a funcionária.

Na outra rede de fast-food do local, o Bob’s, a gerente Eliane de Oliveira também destacou pontos positivos ao longo do tempo. Responsável pela unidade desde a inauguração, em 2017, ela percebe que agora outras pessoas, além dos viajantes, vão à rodoviária para lanchar ou almoçar. A gerente associa essa maior procura ao aumento de opções para alimentação.

Assim como os lojistas, os viajantes apontaram melhorias, principalmente em relação ao conforto gerado pelas reformas e à segurança, que foi reforçada. Para a passageira Ludmila Mendes, as mudanças são expressivas. No entanto, quando ela e o marido estavam prestes a embarcar, carregados de malas, Ludmila enfrentou uma dificuldade: um dos elevadores estava em manutenção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a aposentada Maria do Nascimento, de 77 anos, os responsáveis pelo terminal ainda precisam olhar com mais atenção para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Ela se sente desassistida em alguns aspectos. Em 2023, Maria ficou presa no elevador e passou mal. Desde então, ela desce para o andar de desembarque pela escada, mas tem dificuldade em carregar as malas sozinha, além de não receber ajuda de nenhum funcionário.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges