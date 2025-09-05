Acidente na BR-040: vítimas foram projetadas para fora do veículo

Os quatro mortos em acidente na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde desta sexta-feira (5/9), foram projetadas para fora do ônibus na batida. As vítimas estavam em um coletivo municipal atingido na traseira por outro coletivo, na saída da cidade em direção a Belo Horizonte.

“Um ônibus intermunicipal veio a colidir na traseira de um municipal. Como resultado, ocorreram 35 vítimas, sendo quatro fatais. As vítimas fatais foram projetadas para fora do veículo, onde três adultos e uma criança vieram a óbito no local”, informou o tenente do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros João Victor, em vídeo divulgado pela corporação. Até o momento, a identidade das vítimas não foi divulgada.

O acidente ocorreu quando o ônibus da empresa de viagem Viação Cometa bateu na traseira do coletivo da linha 743, que atende o distrito de Toledos, próximo ao Distrito Industrial, conforme informações repassadas pelos bombeiros. Com o impacto, o veículo municipal tombou na pista.

Ao todo, 31 pessoas ficaram feridas no acidente. Pelo menos dez delas, que estavam no coletivo municipal, estão em estado grave. Outras 16 vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para as UPAs de Juiz de Fora, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Diante da gravidade do acidente, o Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) precisou restringir atendimentos para priorizar casos de urgência. Outros feridos foram levados para a UPA Norte, a Santa Casa e o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ).

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros, três ambulâncias de suporte avançado do Samu e viaturas de resgate da concessionária Concer e da empresa Help atuaram na ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o trânsito, que ficou parcialmente interditado no trecho durante o socorro às vítimas.

Perfil das vítimas

Entre os feridos estão pessoas de diferentes idades, incluindo crianças. De acordo com os registros iniciais do atendimento:

Uma jovem de 20 anos sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), corte no crânio e suspeita de fratura no braço esquerdo;

Um idoso, cuja idade não foi divulgada, apresentou TCE moderado e dor no ombro;

Um homem de 41 anos apresentou sinais de fratura na base do crânio e inchaço no rosto;

Uma jovem de 21 anos sofreu traumas nos braços e em uma das pernas.



Uma mulher de 56 anos teve dores nas articulações, mas sem fraturas;

Uma jovem de 18 anos chegou ao hospital com hemiplegia do lado esquerdo, dores no dorso e na pelve, além de dificuldade para respirar;



Um menino de 2 anos sofreu corte no couro cabeludo e estava sonolento;

Uma mulher de 59 anos apresentou fratura no joelho e inchaço no rosto;

Uma paciente de 30 anos, agitada e com fala desconexa, foi socorrida sem sinais de fratura aparente;

Outra vítima do sexo feminino, cuja idade não foi divulgada, apresentou corte extenso na face e dores no dorso;

Um homem de 59 anos sofreu corte na mão e escoriações no braço;

Uma mulher, cuja idade não foi divulgada, sofreu escoriações pelo corpo;

Uma menina de 5 anos também foi socorrida com fratura no fêmur, sangramento no rosto e escoriações;

Uma adolescente de 16 anos sofreu corte nas costas e chegou a perder a consciência;

Uma menina de 12 anos sofreu escoriações leves.

Repercussão e manifestações



Em nota enviada à imprensa, a Viação Cometa lamentou o acidente. "A Viação Cometa informa que, nesta sexta-feira, 5 de setembro, um de seus ônibus envolveu-se em uma colisão com um ônibus urbano, na cidade de Juiz de Fora. A empresa lamenta o ocorrido, está oferecendo o suporte necessário e permanece à disposição para esclarecimentos."

A Prefeitura de Juiz de Fora também prestou solidariedade às famílias e confirmou que os mais de 30 feridos foram levados para hospitais da cidade. "Nesse momento de dor, a prefeitura lamenta a fatalidade e presta solidariedade às famílias das vítimas", diz o texto.

O Consórcio Via JF, responsável pelo transporte municipal, reforçou que a prioridade é o acolhimento das vítimas e o apoio aos familiares. "O Consórcio está em contato direto com as autoridades competentes e presta toda a colaboração necessária para o esclarecimento das circunstâncias do ocorrido. O Consórcio Via JF lamenta profundamente o acidente, manifesta solidariedade às famílias, amigos e conhecidos das vítimas e seguirá acompanhando a situação junto aos órgãos responsáveis."

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), usou as redes sociais para lamentar o acidente. "É com o coração dilacerado que recebemos a notícia do trágico acidente. Toda a Prefeitura de Juiz de Fora está mobilizada para oferecer socorro imediato às vítimas e prestar devido apoio e acolhimento às famílias. Em nome de toda a cidade, manifestamos nosso profundo pesar, rogando a Deus que console o coração das famílias das vítimas."

(Com informações de Bruno Barros)