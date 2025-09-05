Assine
MG: homem é preso com mais de 160 munições em ônibus na Fernão Dias

Ônibus fazia o trajeto de Jandira para Rio Vermelho, quando foi parado em fiscalização em Pouso Alegre. Homem tinha ainda pólvora e projéteis de chumbo

Portal Terra do Mandu*
Portal Terra do Mandu*
05/09/2025 20:37 - atualizado em 05/09/2025 20:40

Homem é preso transportando mais de 160 munições em ônibus na Fernão Dias
Polícia apreendeu munição que estava com passageiro de ônibus na Fernão Dias crédito: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e apreendeu mais de 160 munições em um ônibus na Rodovia Fernão Dias, no Sul de Minas. O veículo fazia o trajeto de Jandira (SP) para Rio Vermelho, quando foi parado em fiscalização em trecho de Pouso Alegre.

A apreensão aconteceu nessa quinta-feira (4/9). O homem de 36 anos estava transportando em sua bagagem, segundo a PRF, 161 munições de calibres 36 e 22, além de pequena quantidade de pólvora e um saco pequeno com projéteis de chumbo.

Ao ser questionado, o passageiro afirmou que as munições seriam de um amigo que havia pedido para entregá-las para seu pai, não tendo documentação nem autorização para o porte das munições.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre. Ele responderá pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

*Iago Almeida / Especial ao EM

