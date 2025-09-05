MG: polícia militar apreende drogas e procura casal suspeito de tráfico

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu, nesta sexta-feira (5/9), drogas em uma residência em Governador Valadares (MG), Vale do Rio Doce. A corporação está à procura do casal suspeito de tráfico.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PMMG recebeu informações de que um homem estava retirando material ilícito da casa da namorada e distribuindo-o de motocicleta. Com a denúncia, os militares foram até a residência, onde flagraram o suspeito entrando e saindo do imóvel carregando sacolas de cor escura.

Suspeitando que dentro das sacolas poderia haver drogas ilícitas, a viatura seguiu o suspeito com o intuito de abordá-lo. Ainda segundo o registro policial, registrado pela 134ª companhia tático móvel do 6º batalhão da PMMG, o homem desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Os militares perderam ele de vista.

Busca

Durante as buscas pelo suspeito, a corporação recebeu a informação de que ele poderia ter retornado para a residência da namorada. A PMMG foi ao local, conversou com uma testemunha e tentou contato com alguém dentro da casa, mas não teve resposta.

“Considerando que o suspeito encontrava-se em flagrante delito pelo crime de direção perigosa e poderia estar escondido no interior do imóvel, além das fundadas razões que indicavam que ele estava armazenando drogas ou outros materiais ilícitos dentro de tal casa, solicitamos a testemunha para acompanhar as diligências e utilizamos uma escada para acessar a janela que encontrava-se aberta. Em seguida abrimos o portão do imóvel, entrando a testemunha e demais militares”, constata o boletim de ocorrência.

Apreensões

Na varredura pelo imóvel, os policiais encontraram seis barras grandes de material semelhante a maconha, oito porções de substância semelhante a cocaína e uma barra e duas sacolas de substância semelhante a crack. Também foram foram apreendidos três cadernos com anotações, três balanças de precisão, um carregador de pistola 9 milímetros, 17 munições e R$ 139 em cédulas e moedas.

A polícia segue à procura do casal.