FALSIFICAÇÃO

MG: Receita Estadual fecha fábrica clandestina de sabão em pó

Foram apreendidas 55 toneladas do produto falsificado. Na fábrica 19 pessoas trabalhavam sem registro formal

Estado de Minas
Estado de Minas
05/09/2025 15:07 - atualizado em 05/09/2025 15:12

Receita Estadual fecha mais uma fábrica clandestina de sabão em pó
Receita Estadual fecha mais uma fábrica clandestina de sabão em pó crédito: Receita Estadual/Divulgação

Uma fábrica clandestina de sabão em pó falsificado foi fechada, nesta sexta-feira (5/9), em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas. O fechamento aconteceu durante trabalhos da operação “Sabão Encardido”, comandada pela Receita Estadual, com intuito de combate à clandestinidade e à sonegação fiscal.

Foram apreendidas 55 toneladas de sabão falsificado, sendo 33 bags de 1 tonelada, 24 mil caixas de 800g e 2.133 caixas de 1,6kg. Os materiais eram réplicas da embalagem do sabão em pó Omo.

 

De acordo com a Receita Estadual, essa é a 14ª fábrica clandestina de sabão em pó fechada no estado desde o segundo semestre de 2024 até o momento.

Segundo o delegado fiscal da Receita Estadual em Divinópolis, Montovany Ângelo de Faria, 19 pessoas estavam trabalhando de forma irregular na fábrica, incluindo 3 crianças.

Os "funcionários" são moradores de Nova Serrana, município localizado a 26km de São Gonçalo do Pará. "Eram levadas e buscadas por transporte fretado pelos donos da fábrica clandestina. Durante as investigações conseguimos fazer filmagens desse transporte”, afirmou o delegado. Além disso, nenhum deles possuía registro formal de trabalho.

No momento da ação das equipes de fiscalização, nenhum responsável pela fábrica clandestina foi encontrado. As investigações prosseguem.



Tópicos relacionados:

divinopolis minas-gerais receita-estadual sabao-em-po sabao-em-po-falsificado

