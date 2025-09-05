MG: Receita Estadual fecha fábrica clandestina de sabão em pó

Uma fábrica clandestina de sabão em pó falsificado foi fechada, nesta sexta-feira (5/9), em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas. O fechamento aconteceu durante trabalhos da operação “Sabão Encardido”, comandada pela Receita Estadual, com intuito de combate à clandestinidade e à sonegação fiscal.

Foram apreendidas 55 toneladas de sabão falsificado, sendo 33 bags de 1 tonelada, 24 mil caixas de 800g e 2.133 caixas de 1,6kg. Os materiais eram réplicas da embalagem do sabão em pó Omo.

De acordo com a Receita Estadual, essa é a 14ª fábrica clandestina de sabão em pó fechada no estado desde o segundo semestre de 2024 até o momento.

Segundo o delegado fiscal da Receita Estadual em Divinópolis, Montovany Ângelo de Faria, 19 pessoas estavam trabalhando de forma irregular na fábrica, incluindo 3 crianças.

Os "funcionários" são moradores de Nova Serrana, município localizado a 26km de São Gonçalo do Pará. "Eram levadas e buscadas por transporte fretado pelos donos da fábrica clandestina. Durante as investigações conseguimos fazer filmagens desse transporte”, afirmou o delegado. Além disso, nenhum deles possuía registro formal de trabalho.

No momento da ação das equipes de fiscalização, nenhum responsável pela fábrica clandestina foi encontrado. As investigações prosseguem.





