Polícia procura crianças desaparecidas há 45 dias em Minas

Duas crianças, de 5 e 7 anos, estão desaparecidas há 45 dias em Tupaciguara (MG), no Triângulo. Elas foram levadas pelo pai no dia 9 de julho, para passarem as férias escolares na cidade, mas não retornaram para a mãe na data combinada. Desde então, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) mantém investigações para localizar as crianças.

No dia 9 dia julho, Ana Júlia de Paula Gomes de 5 e Fábio de Paula Gomes Filho de 7, foram passar as férias escolares com o pai, Fábio de Paula Gomes, de 49 anos, na cidade de Tupaciguara. As crianças iam ficar com ele durante 14 dias e seriam devolvidas para a mãe, Klissia Santos Silva, de 28 anos, no dia 21. Klissia relata que não teve mais contato com os filhos, nem por telefone e WhatsApp depois que o pai buscou os filhos na porta de sua casa em Uberlândia (MG), na mesma região.

No dia combinado de devolver as crianças, Fábio não compareceu. Preocupada por não ter notícias, Klissia registrou o primeiro boletim de ocorrência. Ainda sem ter informações, no dia seguinte, voltou para a delegacia e formalizou o boletim de desaparecimento.

Após 45 dias do desaparecimento, Klissia segue angustiada por não ter notícias dos filhos. A dor aumenta por saber que Ana Júlia sofre de crises epilépticas e faz uso de medicamentos controlados. No dia que as crianças seriam devolvidas, a menina tinha uma consulta médica agendada.

Segundo relato de Klissia, após decisão judicial ela tem a guarda unilateral dos filhos, mas o juiz concedeu o direito de convívio com o pai nos finais de semana alternados e durante parte das férias escolares.

O desaparecimento das crianças mobilizou a comunidade local. Nas redes sociais amigos, vizinhos e familiares têm compartilhado informações em busca de apoio para localizar Ana Júlia e Fábio Filho.

A Delegacia da Polícia Civil de Tupaciguara conduz as investigações. Em nota, a corporação informou seguem realizando todas as diligências necessárias para localizar as crianças. O caso segue em segredo de Justiça.

