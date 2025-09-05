Advogado que invadiu o Palácio das Artes paga fiança e é liberado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O advogado, de 38 anos de idade, preso na quinta-feira (4/9) por invadir o Palácio das Artes, provocar quebradeira e ameaçar um funcionário de um hotel no Centro de Belo Horizonte, foi solto nesta sexta-feira (5) depois de pagar fiança. O valor não foi informado.

Por volta de 5h da manhã, o homem subiu no canteiro central da Avenida Afonso Pena com uma Toyota Hilux, desceu do carro, deixando-o ligado, foi até o Parque Municipal e pulou a grade. Pouco tempo depois, voltou para a avenida e forçou a porta principal do Palácio das Artes. Conseguiu entrar e desceu para o subsolo, onde quebrou uma porta de vidro. Depois, saiu do prédio e seguiu para a Rua Espírito Santo, onde chegou a um hotel e ameaçou o recepcionista, tentando jogar uma cadeira nele.

Ao ser abordado pela Polícia Militar, o advogado resistiu à prisão e os policiais tiveram que dominá-lo. Ele foi ouvido pela Polícia Civil por meio da Central Estadual do Plantão Digital, e teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de dano. A Hilux foi resgatada e entregue ao irmão dele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PCMG, o homem fez o pagamento da fiança e, conforme prevê a legislação, foi liberado. Ele segue sendo investigado.