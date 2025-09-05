Homem sofre tentativa de homicídio após ofensas racistas em Vespasiano

Um homem de 56 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas quando treinava dentro de casa no bairro Morro Alto, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Antes do ataque, ele foi alvo de ofensas racistas. O autor segue foragido.

O caso aconteceu na última quarta-feira (3/9). Uma equipe da Polícia Militar foi acionada por moradores da região, que afirmaram que um homem havia sido esfaqueado e levado ao Hospital Risoleta Neves. Conforme o boletim de ocorrência, já em contato com a vítima, o homem contou que foi atacado na academia que tem na garagem de casa.

Segundo ele, o autor, identificado como um homem de 52 anos, estava em estado visível de embriaguez. Ele entrou na casa da vítima e pediu para treinar com o dono da casa. A vítima negou e pediu que o autor saísse das dependências da residência.

Neste momento, o autor se irritou. De acordo com o documento policial, ele começou a xingar a vítima com ofensas racistas, o chamando de "preto" e "macaco", e disse que iria sair para “beber uma pinga” e que, ao voltar, a vítima “iria ver com ele”.

A vítima seguiu com os exercícios e, “do nada”, segundo o relato, sentiu um ataque pelas costas com pancadas e facadas. As agressões só foram interrompiadas quando chegou um terceiro, que separou os dois. O autor largou o facão na rua e seguiu rumo à Favela do Alho.

De acordo com a PM, a equipe médica do Risoleta Neves afirmou que a vítima deu entrada com “incontáveis” cortes na região do crânio. Ele ficou em observação e foi avaliado por uma equipe cirúrgica.

A pessoa que separou a briga não foi localizada pelos policiais, assim como câmeras de segurança ou outras testemunhas. O facão foi recolhido e o local, preservado para perícia.

Os militares procuraram pelo suspeito nas redondezas mas, até o fechamento da ocorrência, o autor não havia sido encontrado. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito para as investigações do caso. Até esta sexta (5/9), o autor do ataque não foi localizado.