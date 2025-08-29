Assine
REGIÃO CENTRAL DE MG

MG: homem suspeito de invadir escola e ameaçar alunos com faca é preso

De acordo com a Polícia Militar, ele estava em busca de dinheiro. O suspeito é conhecido por moradores da região

Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
29/08/2025 16:24

Depois de ser contido e preso, o homem assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial em São João del-Rei e foi liberado
Depois de ser contido e preso, o homem assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial em São João del-Rei e foi liberado crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 31 anos foi preso em São João del-Rei (MG), Região Central de Minas Gerais, suspeito de invadir uma escola estadual com uma faca, durante a manhã dessa quinta-feira (28/8). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele ameaçou alunos e pais pedindo dinheiro. 

O suspeito, conhecido como "Fiotão", é conhecido por moradores e pelos policiais da região, por diversos envolvimentos em ocorrências anteriores e por ser dependente químico. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram o homem em uma via pública e, ao solicitarem que se colocasse em posição de busca pessoal, ele resistiu. 

Os militares ainda solicitaram que o suspeito levantasse a camisa, para verificar eventual porte de arma branca. Porém, o registro policial aponta que o homem, exaltado, não atendeu ao pedido e gritou frases como “pode atirar, não tenho medo”. 

Depois de ordens não acatadas, a guarnição conseguiu conter e imobilizar o suspeito, que foi encaminhado para uma unidade de saúde e preso por resistir à prisão. Questionado sobre a faca, ele afirmou ter a jogado em um lixo, não informando o local preciso. 

Posteriormente, o homem assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial em São João del-Rei e foi liberado.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

 
 
 

