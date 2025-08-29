MG: homem suspeito de invadir escola e ameaçar alunos com faca é preso

Um homem de 31 anos foi preso em São João del-Rei (MG), Região Central de Minas Gerais, suspeito de invadir uma escola estadual com uma faca, durante a manhã dessa quinta-feira (28/8). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele ameaçou alunos e pais pedindo dinheiro.

O suspeito, conhecido como "Fiotão", é conhecido por moradores e pelos policiais da região, por diversos envolvimentos em ocorrências anteriores e por ser dependente químico. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram o homem em uma via pública e, ao solicitarem que se colocasse em posição de busca pessoal, ele resistiu.



Os militares ainda solicitaram que o suspeito levantasse a camisa, para verificar eventual porte de arma branca. Porém, o registro policial aponta que o homem, exaltado, não atendeu ao pedido e gritou frases como “pode atirar, não tenho medo”.



Depois de ordens não acatadas, a guarnição conseguiu conter e imobilizar o suspeito, que foi encaminhado para uma unidade de saúde e preso por resistir à prisão. Questionado sobre a faca, ele afirmou ter a jogado em um lixo, não informando o local preciso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Posteriormente, o homem assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial em São João del-Rei e foi liberado.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima