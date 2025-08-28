Suspeito de estuprar a ex-companheira tem preventiva decretada

O homem de 35 anos suspeito de sequestrar, estuprar e ameaçar a ex-companheira, de 28, de morte teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, informou a Polícia Civil nesta quinta-feira (28/8). A vítima saltou de um carro e correu em direção a policiais militares em um posto de gasolina na BR-135, na altura de Corinto (MG), na Região Central do estado, na terça-feira (26/8). Ele está custodiado no sistema prisional de Corinto.

Os militares patrulhavam o posto de gasolina durante a madrugada quando viram a vítima correndo em direção a eles, aos prantos e pedindo socorro. Atrás dela estava o autor, visivelmente transtornado, que tentava trazê-la de volta ao veículo. Ele foi contido e a vítima ouvida. A abordagem foi registrada por câmeras de segurança.

A mulher, “totalmente abalada”, conforme o documento policial, relatou que estava sendo sequestrada naquele momento pelo ex. Aos militares, contou que temia pela própria vida, uma vez que o ex-companheiro é perigoso e extremamente agressivo.

Ela já teria saído da própria residência e se abrigado na casa de parentes em Conceição de Jesus (MG), no Norte do estado, mas, devido a frequentes ameaças de morte, a mulher foi para a casa de um irmão em Conceição do Mato Dentro (MG), na região Central do estado.

De acordo com os registros, a vítima relatou que o homem ligava insistentemente para ela e para parentes pedindo reconciliação, sempre negada. Na tarde de segunda-feira (25), o autor dirigiu-se à casa do ex-cunhado, em nova tentativa de retomar o relacionamento. A vítima negou novamente e, aproveitando que o ex-cunhado não estava em casa, ele pegou uma faca e ameaçou a mulher de morte.

Ainda segundo o testemunho, o homem colocou a faca no pescoço dela, pegou o celular da vítima e ordenou que entrasse no carro, sob ameaça de morte. Ele assumiu a direção, seguiu sentido Belo Horizonte (MG) e, em determinado momento, entrou em uma estrada de terra, parou o veículo e obrigou a vítima a manter relações sexuais com ele, sem consentimento.

