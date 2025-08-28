Assine
overlay
Início Gerais
SEQUESTRO E AMEAÇA DE MORTE

Suspeito de estuprar a ex-companheira tem preventiva decretada

Militares patrulhavam um posto de gasolina durante a madrugada quando viram a vítima correndo em direção a eles, aos prantos e pedindo socorro

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/08/2025 23:04 - atualizado em 28/08/2025 23:26

compartilhe

Siga no
x
Uma equipe da Polícia Militar patrulhava um posto de combustível quando foi abordada pela vítima
Uma equipe da Polícia Militar patrulhava um posto de combustível quando foi abordada pela vítima crédito: Divulgação/PMMG

O homem de 35 anos suspeito de sequestrar, estuprar e ameaçar a ex-companheira, de 28, de morte teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, informou a Polícia Civil nesta quinta-feira (28/8). A vítima saltou de um carro e correu em direção a policiais militares  em um posto de gasolina na BR-135, na altura de Corinto (MG), na Região Central do estado, na terça-feira (26/8). Ele está custodiado no sistema prisional de Corinto.

Os militares patrulhavam o posto de gasolina durante a madrugada quando viram a vítima correndo em direção a eles, aos prantos e pedindo socorro. Atrás dela estava o autor, visivelmente transtornado, que tentava trazê-la de volta ao veículo. Ele foi contido e a vítima ouvida. A abordagem foi registrada por câmeras de segurança.

Leia Mais

A mulher, “totalmente abalada”, conforme o documento policial, relatou que estava sendo sequestrada naquele momento pelo ex. Aos militares, contou que temia pela própria vida, uma vez que o ex-companheiro é perigoso e extremamente agressivo.

Ela já teria saído da própria residência e se abrigado na casa de parentes em Conceição de Jesus (MG), no Norte do estado, mas, devido a frequentes ameaças de morte, a mulher foi para a casa de um irmão em Conceição do Mato Dentro (MG), na região Central do estado.

De acordo com os registros, a vítima relatou que o homem ligava insistentemente para ela e para parentes pedindo reconciliação, sempre negada. Na tarde de segunda-feira (25), o autor dirigiu-se à casa do ex-cunhado, em nova tentativa de retomar o relacionamento. A vítima negou novamente e, aproveitando que o ex-cunhado não estava em casa, ele pegou uma faca e ameaçou a mulher de morte.

Ainda segundo o testemunho, o homem colocou a faca no pescoço dela, pegou o celular da vítima e ordenou que entrasse no carro, sob ameaça de morte. Ele assumiu a direção, seguiu sentido Belo Horizonte (MG) e, em determinado momento, entrou em uma estrada de terra, parou o veículo e obrigou a vítima a manter relações sexuais com ele, sem consentimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

estupro minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay