Cemig é multada em R$ 12 milhões por quedas de energia

Falhas constantes no fornecimento de energia elétrica no município de Candeias (MG), no Campo das Vertentes, levaram o Procon estadual a multar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) em R$ 12 milhões. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (28/8) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), responsável pela gestão do órgão de defesa do consumidor no estado.

A concessionária alegou que "fatores externos e imprevisíveis", como fenômenos naturais severos, são responsáveis pela maior parte das ocorrências (leia o posicionamento completo da empresa mais abaixo). A decisão cabe recurso.

O Procon recebeu várias reclamações sobre sucessivas quedas de energia — que levaram a uma onda de prejuízos — e instaurou processo neste mês. Pouco depois de iniciar o procedimento de apuração, uma nova interrupção afetou quase todo o município, pontuou o MPMG.

As falhas tiveram impacto em unidades de saúde e na conservação de imunobiológicos — medicamentos feitos a partir de organismos vivos que modulam ou restauram a resposta do sistema imunológico do corpo e devem ser armazenados na chamada cadeia de frio, entre 2°C e 8°C, geralmente.

“No mês de abril, a Secretaria Municipal de Saúde de Candeias informou que um blecaute causou a desativação das câmaras conservadoras de medicamentos essenciais, gerando um prejuízo de R$ 62,2 mil aos cofres públicos”, relatou o MPMG.

Por meio de chamamento público, o Procon colheu depoimentos de consumidores residenciais, que reclamaram da queima de eletrodomésticos, enquanto comerciantes informaram prejuízos com equipamentos de refrigeração.

“Prestadores de serviços, como provedores de internet, relataram a queima de equipamentos e a queda na qualidade do serviço oferecido. Um estabelecimento de saúde privado comprovou danos a nobreaks e aparelhos laboratoriais”, detalhou o Ministério Público. A insatisfação da população foi registrada em ata de reunião promovida pela Câmara Municipal de Candeias.

Em 2024, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Cemig não atingiu a meta global de Frequência Equivalente de Interrupção (FEC) — indicador do número médio de vezes que um grupo de unidades consumidoras (como residências e empresas) ficou sem energia elétrica em determinado período.

“Inicialmente, a Cemig atribuiu 80% das falhas a fatores externos, como fenômenos naturais, mas, posteriormente, reconheceu que 33,67% dos problemas decorreram de falhas internas em equipamentos”, afirmou.

Multa de R$ 11,6 milhões ano passado

Em maio de 2024, a Cemig foi multada em R$ 11,6 milhões pelo mesmo motivo em Aimorés (MG), no Vale do Rio Doce. Oscilações e quedas de energia estavam acontecendo, pelo menos, desde 2013, o que, conforme o órgão de defesa do consumidor, causou transtornos aos cidadãos, como perda de alimentos e de produção leiteira, danos a equipamentos elétricos e eletrônicos, além de colocar em perigo a sobrevivência, a saúde e a segurança da população.

Outro lado

Em nota, a Cemig disse que "as interrupções no fornecimento de energia elétrica decorrem, em sua maioria, de fatores externos e imprevisíveis, como fenômenos naturais severos, sendo que, em 2024, mais de 72% das ocorrências foram provocadas por eventos emergenciais".



Leia na íntegra o comunicado da concessionária:

"A Cemig afirma seu compromisso com a transparência e respeito às instituições de defesa do consumidor, bem como informa que está avaliando os efeitos da decisão administrativa do Ministério Público de Minas Gerais e os eventuais recursos cabíveis.

Executando o maior plano de investimentos de sua história, a Cemig está aplicando mais de R$ 59 bilhões entre 2019 e 2029. Para a região de Candeias, os investimentos são superiores a R$ 95,5 milhões entre 2023 e 2027, com obras de expansão e melhorias.



Além disso, foi inaugurada uma nova base operacional do Cemig Agro no Município de Candeias em abril de 2025. A Companhia também destaca o projeto de construção da subestação Campo Belo 2, com capacidade de 25 MVA , no valor de R$ 87milhões, que também refletirá em melhorias para a região de Candeias.



A Cemig segue trabalhando incessantemente para manter os padrões técnicos e regulatórios do contrato de concessão, com respeito à segurança de seus colaboradores e da população, levando energia de qualidade a todos os mineiros e mineiras."

