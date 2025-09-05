Jovem que postava vídeos de manobras de 'grau' é preso por direção perigosa

Um jovem de 19 anos que produzia vídeos para as redes sociais fazendo manobras de “grau” em vias públicas foi preso em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde dessa quinta-feira (4/9). De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por direção perigosa e desobediência.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista dirigia na Avenida Canal quando militares em uma blitz mandaram que ele parasse. O jovem, porém, ignorou as ordens e jogou o veículo contra os policiais.

Os militares se esquivaram e, também de moto, foram atrás do suspeito, que fugia em alta velocidade. Segundo os registros, a moto do suspeito passava entre veículos, pulava quebra-molas, efetuava derrapagens, transitava pela ciclovia e faixas de pedestres, colocando em risco a integridade física de outros motoristas, ciclistas e pedestres.

A fuga terminou quando o motociclista perdeu o controle da direção em um canteiro divisor de uma ciclovia. Ele tentou levantar o veículo para continuar a fugir, mas foi cercado por um agente de trânsito municipal e abordado pelos policiais.

De acordo com a PM, o jovem é praticante de “grau” em "rolezinhos" e publica vídeos nas redes sociais praticando as manobras. No perfil, que tem mais de 700 seguidores, o jovem já publicou mais de 40 vídeos que ele pilota motocicletas em alta velocidade e colocando em risco a própria vida.

O jovem foi preso e encaminhado ao hospital com escoriações leves pelo corpo. A moto, de modelo Honda CG 160 Start, foi apreendida. Segundo a polícia, o veículo tem a traseira lixada e placa afixada fora do local original, características comuns às motos usadas nas manobras perigosas.