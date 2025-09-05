Assine
Jovem morto em academia apontou empresário como possível mandante

Polícia Civil diz que já iniciou investigações, mas que não pode divulgar informações para não comprometê-las

Amanda Quintiliano - Especial para o EM

05/09/2025 17:16

crédito: Foto: Reprodução Redes Sociais

O jovem de 19 anos morto a tiros em uma academia no bairro Interlagos, em Divinópolis (MG), Centro-Oeste de Minas, apontou um empresário ligado ao estabelecimento como possível mandante do crime. A informação foi repassada a um policial militar que estava de folga e no local no momento do crime. Ele socorreu a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde teria conversado com a vítima.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), dois homens em um Fiat Uno prata pararam em frente à academia, por volta das 6h, logo depois Artur Martins dos Santos, que trabalha como instrutor, abrir o local. Um deles permaneceu no veículo, enquanto o passageiro, usando touca ninja, entrou no espaço, chamou pelo jovem e atirou duas vezes.

O jovem foi atingido no pescoço e no peito. Um policial militar que estava de folga na academia socorreu a vítima até a UPA. Antes de morrer, Artur revelou a ele que havia tido um desentendimento com o empresário ligado à academia e o apontou como possível mandante do crime. A motivação seria passional, envolvendo uma mulher casada. O militar aparece na ocorrência como uma das testemunhas. 

Suspeita recai sobre o empresário 

O empresário mencionado pela vítima estava na academia e apresentou-se voluntariamente à polícia. Ele negou envolvimento no homicídio. O celular dele foi apreendido para análise. Nem ele e nem a vítima possuem histórico criminal e são consideradas, pela comunidade, pessoas idôneas, conforme a polícia. 

Perícia e carro apreendido 

No local do crime, a perícia recolheu cápsulas de pistola deflagradas. O carro usado na ação tinha registro de furto em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, e foi encontrado abandonado em uma rua. Os policiais encontraram uma touca balaclava e coletaram amostras de DNA. 

Investigação em andamento 

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito e informou que já iniciou oitivas. "Diversas informações relacionadas ao caso já estão sendo levantadas, mas não podem ser repassadas neste momento para não comprometer o andamento dos trabalhos investigativos", disse a corporação em nota. 

Despedida de Artur

Após ser levado para UPA, Artur foi transferido para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), contudo, não resistiu aos ferimentos. O velório ocorreu na manhã de quarta-feira (3/9), no bairro Santa Tereza, e o sepultamento à tarde, no Cemitério Parque da Colina.

Em publicação nas redes sociais, a academia lamentou a morte. "Hoje nos despedimos de uma pessoa muito especial para nossa equipe e nossa história. É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de nosso colaborador Artur. A academia permanecerá fechada por tempo indeterminado, quando retornarmos as atividades comunicaremos. Agradecemos a compreensão de todos neste momento de luto, e nossos sentimentos à família e amigos".

