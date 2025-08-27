Mulher passa mal e morre em academia de BH

Uma mulher de 55 anos morreu quando se exercitava em uma academia da Avenida Portugal, no bairro Jardim Atlântico, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na manhã dessa quarta-feira (27/8). A suspeita é que ela tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 6h27 por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, o personal trainer da vítima relatou que ela estava fazendo um exercício quando se sentou para descansar.

Enquanto ainda estava no período de pausa, a mulher teria começado a passar mal e cair no chão. Nesse momento, uma equipe da academia foi chamada e acionou o Samu.

Aos policiais, um funcionário do estabelecimento informou que, enquanto aguardavam o resgate, alguns clientes iniciaram as primeiras manobras de socorro. Apesar dos esforços, a vítima morreu. O óbito foi constatado ainda no local dos fatos.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada. A ocorrência foi encaminhada para a 2ª delegacia de polícia de Venda Nova.

Outro caso

Em 16 de junho, um homem de 47 anos morreu pelo mesmo motivo, quando usava uma esteira em uma academia do bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de BH. Militares do Corpo de Bombeiros chegaram a realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar até a chegada do Samu, mas a vítima não reagiu.