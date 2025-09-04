Fechada por tempo indeterminado academia onde personal trainer foi baleado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A academia onde trabalhava e foi baleado o personal trainer Artur Martins Santos, de 19 anos, será fechada por tempo indeterminado. É o que diz um comunicado publicado pela Academia Novo Shape nessa terça-feira (3/9), horas depois da confirmação da morte dele.

O crime aconteceu em Divinópolis (MG), no Oeste do estado, na manhã de segunda-feira (2). As primeiras investigações da Polícia Militar indicam que dois suspeitos chegaram de carro à academia ainda na madrugada, às 5h, e ficaram no aguardo da chegada do personal.

A vítima chegou no estabelecimento minutos depois e, antes das 6h, um dos homens entrou na academia, perguntou quem era o Artur e, assim que a vítima se identificou, foi atingida no pescoço e no peito. O jovem foi socorrido ao Hospital São João de Deus, mas morreu durante a noite.

Em nota, a equipe da academia informou que o estabelecimento ficará fechado por tempo indeterminado e, assim que as atividades retomarem, será feito um novo comunicado. Conforme a mensagem, a equipe está em “profunda tristeza”.

Veja a nota na íntegra

“Hoje nos despedimos de uma pessoa muito especial para nossa equipe e nossa história. É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de nosso colaborador Artur. A academia permanecerá fechada por tempo indeterminado, quando retornarmos as atividades comunicaremos. Agradecemos a compreensão de todos neste momento de luto, e nossos sentimentos à família e amigos! Equipe Novo Shape”

Baleado depois de ameaça de morte

Artur foi socorrido de imediato, pois na academia estava um sargento da Polícia Militar, de folga. Ele o levou para uma UPA e, de lá, foi transferido para o hospital. Mesmo ferido, ele contou que tinha se desentendido com um empresário por causa de uma mulher, que seria casada. Disse ainda que tinha sido ameaçado de morte pelo homem, que falou que iria mandar matá-lo.

O empresário é conhecido do militar que socorreu a vítima, e este conta que o homem teria ligações com a academia. O referido empresário, principal suspeito, foi encontrado na academia, e disse aos policiais que não tinha qualquer envolvimento com o crime. Apesar disso, seu celular foi apreendido e encaminhado para a perícia, assim como o aparelho da vítima.

O empresário compareceu voluntariamente à delegacia, conforme tinha prometido aos policiais que atenderam à ocorrência. Ao delegado, afirmou que Artur lhe contou que tinha tido um caso com uma mulher casada, testemunha de Jeová. Artur lhe mostrou a foto, mas não disse o nome.

O veículo usado na fuga do local do crime, um Uno, foi encontrado pela polícia. O carro era clonado e tinha sido roubado em Santa Luzia, no último 11 de julho. Dentro do carro foi encontrada uma touca ninja. Foi colhido material de DNA e também recolhidas impressões digitais, que serão usadas nas investigações da Polícia Civil. Até o momento, os assassinos não foram localizados.