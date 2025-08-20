Passageiro de carro de app é baleado na cabeça em BH
De acordo com a PM, homem alegou que ele a mulher estão sendo ameaçados de morte por envolvimento dela com o tráfico de drogas
Um homem de 45 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio durante seu trajeto em um carro de aplicativo, na noite dessa terça-feira (19/8). O crime aconteceu no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte.
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima e a esposa já tinham sofrido ameaças de morte em função da saída da mulher das operações do tráfico de drogas e a recusa dela em voltar às atividades.
Na noite de ontem, a PM foi acionada pela equipe médica da UPA Leste, que registrou a entrada do homem baleado na unidade. Em contato com os militares, a vítima contou que estava na vila São Francisco das Chagas, mais conhecida como “Aglomerado Buraco do Peru”, quando, às 19h40, pediu um carro de aplicativo para voltar para casa.
A viagem seguiu tranquila por alguns quarteirões, até que a motorista, de 38 anos, precisou parar o carro em um sinal, no cruzamento entre a Rua Itamarandiba com a Avenida Dom Pedro II. Neste momento, dois suspeitos em uma moto preta pararam ao lado do carro e um deles atirou três vezes.
A vítima estava sentada no banco de trás e foi atingida duas vezes na cabeça, de raspão. Os suspeitos fugiram e a motorista levou a vítima ferida para a UPA.
Aos militares, o homem contou que reconheceu os suspeitos como moradores do aglomerado que vêm o ameaçando ele e a mulher de morte. Segundo ele, a esposa atuava no tráfico de drogas e resolveu se desligar. Porém, os suspeitos alegam que ela tem uma dívida com eles e exigem que ela volte ao esquema.
De acordo com a vítima, a esposa foi agredida a pauladas há duas semanas por causa dessa dívida. A casa dela, um imóvel de três andares, foi tomada pelo tráfico e hoje é usada por criminosos da região, que também se aproveitam do terreno para fugas.
A perícia encontrou um projétil no chão do local do ataque e o recolheu para análises. O trecho também conta com câmeras de segurança, cujos registros serão utilizados nas investigações.
Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O caso segue com a 2ª Delegacia de Polícia Noroeste.