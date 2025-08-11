BH: jovem é baleado por defender irmão na saída de festival

Um homem de 18 anos foi baleado e agredido na madrugada de domingo (10/8) depois de uma briga na saída de um festival no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi atingido por disparos nas mãos e no pé esquerdo e levou coronhadas na cabeça.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu depois de um carro passar sobre o pé do irmão da vítima, menor de idade. A situação gerou discussão com o motorista, que, segundo testemunhas, afirmou que “chamaria alguém para resolver a situação”.

Após o desentendimento, o grupo da vítima deixou o local a pé pelo Anel Rodoviário, sentido Betânia. Um carro prata interceptou o grupo e dois homens desceram - um deles estava armado. Os amigos do jovem fugiram para uma área de mata, mas ele ficou para trás, foi agredido e baleado.

A vítima relatou que os suspeitos perguntaram seu apelido e disseram saber que ele estava com os envolvidos na briga, mas que não o matariam por não ter participado diretamente. Ele foi atingido por dois tiros no pé esquerdo, dois na mão direita e um na mão esquerda.

O jovem fingiu estar desacordado e conseguiu pedir ajuda em um campo de futebol no Bairro Betânia. Ele foi levado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. A PM fez buscas na região, mas ninguém foi preso. Parte do grupo que acompanhava a vítima também não foi localizada.