Incêndio em vegetação obriga 28 idosos a deixarem abrigo em Minas

Vinte e oito idosos acamados precisaram deixar um abrigo em Araguari (MG), na Região do Triângulo, depois que as chamas de um incêndio em uma vegetação colocou em risco a saúde deles. O fogo começou no final da tarde dessa quinta-feira (4/9) e, na manhã desta sexta (5), o abrigo passa por uma higienização.

Os idosos estavam no Abrigo Cristo Rei, quando as chamas começaram em um lote ao lado. De acordo com o 1° Tenente Helder, Comandante da 2ª Companhia de Bombeiros, a área era composta por uma vegetação de grama, bambu e arbusto.

Todas as equipes da Companhia, inclusive os militares de folga, agentes da Prefeitura de Araguari e voluntários ajudaram na ocorrência. O combate ao fogo teve o suporte de um caminhão pipa de uma empresa terceirizada da prefeitura e durou 1h40. Cerca de 4,3 hectares de mata foram consumidos pelas chamas.

Segundo o tenente, a fumaça tomou conta do abrigo e foi necessário remover os idosos. Parte do grupo foi levada ao Hospital Padre Júlio e outra parte ficou momentaneamente em uma loja. Posteriormente, todos foram levados à Comunidade São Vicente de Paulo, onde permanecem até a volta ao abrigo.

“Todos estão bem. Os que foram ao hospital, foram não pela fumaça, mas por suporte de oxigênio”, explicou. Conforme a corporação, não houve casos de intoxicação grave.

Momentos depois de um primeiro controle das chamas, um novo incêndio atingiu as proximidades. Segundo os bombeiros, não se tratou de reignição, mas um novo foco, que também foi controlado.

Força-tarefa

Na manhã desta sexta-feira, a equipe do Abrigo Cristo Rei publicou vídeos de higienização do local com funcionários, voluntários e prefeitura. Os registros mostram dezenas de pessoas fazendo a limpeza do chão, colchões e equipamentos. Um caminhão-pipa também é visto nas imagens.

Voluntários ajudam na limpeza do abrigo na manhã desta sexta-feira (5/9) Reprodução/Redes sociais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A equipe agradeceu o suporte na operação e afirmou que todos os internos estão acolhidos e passam bem. “Todos dando força pra colocar as coisas em ordem. Agradecemos a todos que ajudam”, diz publicação.