Incêndio em vegetação deixa moradores sem energia em bairro de BH
O fogo começou por volta de 12h, na avenida Mario Werneck. O fogo atingiu um gerador de energia
Um incêndio deixou moradores do Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, sem energia, no início da tarde desta quarta-feira (3/9). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e deslocou uma equipe para a ocorrência. Segundo informado, ninguém se feriu.
A corporação informou que o fogo começou, por volta de 12h, em uma área de vegetação, na Avenida Professor Mário Werneck, na altura do número 300.
O incêndio acabou atingindo um gerador e deixou alguns moradores das proximidades sem acesso à energia, por cerca de duas horas.
Imagens registradas pela reportagem mostram que, motoristas e pedestres que passaram pela avenida, puderam observar a fumaça subindo do lote por trás das árvores.
Segundo um comerciante de loja próximo ao lote, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que atuaram no combate às chamas. A energia no local também já foi retomada.
*Estagiárias sob a supervisão do subeditor Humberto Santos