INCÊNDIO

Incêndio em vegetação deixa moradores sem energia em bairro de BH

O fogo começou por volta de 12h, na avenida Mario Werneck. O fogo atingiu um gerador de energia

Ana Luiza Soares*
Quéren Hapuque*
Graduanda de Jornalismo na PUC Minas (4° período), Estagiária em Gerais
Quéren Hapuque*
03/09/2025 14:11

Incêndio em vegetação na avenida Mario Werneck
Incêndio em vegetação na avenida Mario Werneck crédito: Vera Schmitz/EM/D.A Press

Um incêndio deixou moradores do Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, sem energia, no início da tarde desta quarta-feira (3/9). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e deslocou uma equipe para a ocorrência. Segundo informado, ninguém se feriu.

A corporação informou que o fogo começou, por volta de 12h, em uma área de vegetação, na Avenida Professor Mário Werneck, na altura do número 300.

O incêndio acabou atingindo um gerador e deixou alguns moradores das proximidades sem acesso à energia, por cerca de duas horas. 

Imagens registradas pela reportagem mostram que, motoristas e pedestres que passaram pela avenida, puderam observar a fumaça subindo do lote por trás das árvores.

Segundo um comerciante de loja próximo ao lote, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que atuaram no combate às chamas. A energia no local também já foi retomada.

*Estagiárias sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

 

