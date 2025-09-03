Incêndio em vegetação deixa moradores sem energia em bairro de BH

Um incêndio deixou moradores do Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, sem energia, no início da tarde desta quarta-feira (3/9). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e deslocou uma equipe para a ocorrência. Segundo informado, ninguém se feriu.

A corporação informou que o fogo começou, por volta de 12h, em uma área de vegetação, na Avenida Professor Mário Werneck, na altura do número 300.

O incêndio acabou atingindo um gerador e deixou alguns moradores das proximidades sem acesso à energia, por cerca de duas horas.

Imagens registradas pela reportagem mostram que, motoristas e pedestres que passaram pela avenida, puderam observar a fumaça subindo do lote por trás das árvores.

Segundo um comerciante de loja próximo ao lote, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que atuaram no combate às chamas. A energia no local também já foi retomada.

