ASSASSINATO BRUTAL

MG: homem é suspeito de matar pai ao quebrar coronha de arma na cabeça dele

Assassinato brutal aconteceu na manhã desta sexta-feira no munícipio de Mirabela, no Norte de Minas. Homem foi preso pela PM após operação de cerco e bloqueio

05/09/2025 20:46

Viatura da PM com foco na arma de militar
Irmão da vítima relatou ter recebido uma chamada de vídeo do sobrinho na qual teria mostrado duas espingardas e confessado o homicídio crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Suspeito de matar o próprio pai, de 65 anos, com uma coronhada na cabeça, um homem, de 37, foi preso em Mirabela, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (5/9).

Um irmão da vítima, de 61, relatou à Polícia Militar (PMMG) ter recebido uma chamada de vídeo do sobrinho, às 7h54, na qual teria mostrado duas espingardas. Conforme essa testemunha, o filho da vítima disse: “Tive que me defender”. Em seguida, encerrou a ligação.

O homicídio aconteceu no chacreamento Vitória, na zona rural do município. A ligação para a polícia aconteceu após o homem chegar ao endereço e encontrar o irmão morto no chão da sala.

Conforme a Polícia Militar, a vítima apresentava um corte na cabeça. As duas armas mostradas na videochamada foram achadas sobre uma mesa na área externa do imóvel. Uma delas estava com a coronha quebrada.

A polícia relata no boletim de ocorrência que ouviu, além de familiares, testemunhas que não quiseram se identificar por medo de represálias, sendo possível levantar de forma preliminar que pai e filho tiveram um desentendimento, e, por isso, o suspeito teria pegado uma das armas e golpeado a vítima com muita força na cabeça, quebrando a coronha.

Em seguida, ele fugiu no carro do pai em direção à cidade de Montes Claros, mas acabou localizado e preso durante operação de cerco e bloqueio. As espingardas e o veículo foram apreendidos. O corpo foi liberado após perícia da Polícia Civil na cena do crime.

A polícia informou que há duas ocorrências registradas contra o homem, em 2010 e 2012, por causa de desavenças anteriores, mas não divulgou detalhes. A motivação do homicídio será apurada em investigação a cargo da Polícia Civil.

