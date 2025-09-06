Mãe de 21 e filha de 2 anos entre mortas no desastre com ônibus na BR-040

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O número de feridos no acidente entre dois ônibus na BR-040, em juiz de Fora (MG), foi atualizado pelo corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e saltou de 35 para 39. Quatro pessoas morreram.

Todas os mortos são mulheres, com idades de 47, 21, 16 e 2 anos. A criança era filha da vítima de 21 anos. O nome delas ainda não foi divulgado.

O desastre ocorreu na tarde de sexta-feira (5/9), no km 779 da rodovia, na saída da cidade da Zona da Mata, em direção a Belo Horizonte (MG), nas proximidades do Distrito Industrial.

O acidente envolveu um ônibus intermunicipal da Viação Cometa e um coletivo municipal da linha 743.

As quatro mulheres que morreram — três adultas e uma criança de 3 anos — foram projetadas para fora do veículo municipal no momento do impacto.

O ônibus intermunicipal colidiu na traseira do coletivo municipal, resultando no tombamento do veículo urbano na pista.

O levantamento inicial no local do acidente contabilizou 35 vítimas, mas o número foi atualizado após a checagem nos hospitais, pois algumas pessoas saíram por conta própria ou foram levadas por terceiros.

Entre os feridos, pelo menos dez estavam em estado grave. O perfil das vítimas era diversificado, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos. No total, 11 menores de 18 anos foram contabilizados entre os feridos. Os casos graves incluíam traumatismo cranioencefálico, fraturas e cortes extensos.

A resposta ao acidente mobilizou diversas equipes de resgate, incluindo cinco equipes do Corpo de Bombeiros, três ambulâncias de suporte avançado do Samu e viaturas de resgate da concessionária Concer e da empresa Help. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, controlando o trânsito que ficou parcialmente interditado durante o socorro.

A gravidade da situação levou o Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) a restringir a entrada de novos pacientes, priorizando apenas casos de urgência. Sobre a dinâmica inicial, “Um ônibus intermunicipal veio a colidir na traseira de um municipal. Como resultado, ocorreram 35 vítimas, sendo quatro fatais”, informou o CBMMG.

As empresas e autoridades envolvidas rapidamente se manifestaram. A Viação Cometa lamentou o ocorrido e se colocou à disposição para esclarecimentos. A Prefeitura de Juiz de Fora e o Consórcio Via JF, responsável pelo transporte municipal, expressaram solidariedade e confirmaram a mobilização para o acolhimento e apoio às vítimas e familiares.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Tragédia na BR-040