Mãe de 21 e filha de 2 anos entre mortas no desastre com ônibus na BR-040
O número de pessoas feridas subiu de 35 para 39 de acordo com o Corpo de Bombeiros. Mãe e filha estão entre as quatro mortes
O número de feridos no acidente entre dois ônibus na BR-040, em juiz de Fora (MG), foi atualizado pelo corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e saltou de 35 para 39. Quatro pessoas morreram.
Todas os mortos são mulheres, com idades de 47, 21, 16 e 2 anos. A criança era filha da vítima de 21 anos. O nome delas ainda não foi divulgado.
O desastre ocorreu na tarde de sexta-feira (5/9), no km 779 da rodovia, na saída da cidade da Zona da Mata, em direção a Belo Horizonte (MG), nas proximidades do Distrito Industrial.
O acidente envolveu um ônibus intermunicipal da Viação Cometa e um coletivo municipal da linha 743.
As quatro mulheres que morreram — três adultas e uma criança de 3 anos — foram projetadas para fora do veículo municipal no momento do impacto.
O ônibus intermunicipal colidiu na traseira do coletivo municipal, resultando no tombamento do veículo urbano na pista.
O levantamento inicial no local do acidente contabilizou 35 vítimas, mas o número foi atualizado após a checagem nos hospitais, pois algumas pessoas saíram por conta própria ou foram levadas por terceiros.
Entre os feridos, pelo menos dez estavam em estado grave. O perfil das vítimas era diversificado, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos. No total, 11 menores de 18 anos foram contabilizados entre os feridos. Os casos graves incluíam traumatismo cranioencefálico, fraturas e cortes extensos.
A resposta ao acidente mobilizou diversas equipes de resgate, incluindo cinco equipes do Corpo de Bombeiros, três ambulâncias de suporte avançado do Samu e viaturas de resgate da concessionária Concer e da empresa Help. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, controlando o trânsito que ficou parcialmente interditado durante o socorro.
A gravidade da situação levou o Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) a restringir a entrada de novos pacientes, priorizando apenas casos de urgência. Sobre a dinâmica inicial, “Um ônibus intermunicipal veio a colidir na traseira de um municipal. Como resultado, ocorreram 35 vítimas, sendo quatro fatais”, informou o CBMMG.
As empresas e autoridades envolvidas rapidamente se manifestaram. A Viação Cometa lamentou o ocorrido e se colocou à disposição para esclarecimentos. A Prefeitura de Juiz de Fora e o Consórcio Via JF, responsável pelo transporte municipal, expressaram solidariedade e confirmaram a mobilização para o acolhimento e apoio às vítimas e familiares.
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
Tragédia na BR-040
- O desastre: ônibus intermunicipal colidiu na traseira de um ônibus municipal, que tombou na pista
- Local: BR-040, km 779, em Juiz de Fora, próximo ao Distrito Industrial
- Balanço de vítimas: quatro pessoas morreram (três adultos e uma criança de 2 anos) e 39 ficaram feridas, dez delas em estado grave
- Mobilização de resgate: operação envolveu Corpo de Bombeiros, Samu, a concessionária Concer e a PRF para socorrer as vítimas
- Impacto na saúde: hospitais da cidade, como o HPS, precisaram acionar protocolos de emergência para receber o alto número de feridos
- Prevenção e cuidado: acidentes como este reforçam a importância de manter distância segura do veículo à frente, respeitar os limites de velocidade e a atenção constante do motorista, especialmente quando se deixa vias urbanas e ingressa em rodovias de grande movimento