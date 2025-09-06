Assine
MATA EM CHAMAS

Múltiplos focos de incêndio desafiam bombeiros em Araxá

Foram necessárias horas de combate e mais de mil litros de água para deter vários focos, incluindo três grandes que ameaçavam cehgar na rodovia

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
06/09/2025 10:08

Bombeiros se desdobraram em Araxá para combater focos de incêndio em mata que ameaçava chegar na BR-262
Bombeiros se desdobraram em Araxá para combater focos de incêndio em mata que ameaçava chegar na BR-262 crédito: CBMMG

Focos de incêndio em diferentes pontos de uma região de mata da BR-262 obrigaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) a se desdobrar no combate às chamas no fim da tarde de quinta-feira (4/9), em Araxá (MG), no Alto Paranaíba. 

Entre os focos havia três especialmente significativos em uma área rural do município, ameaçando a BR-262. 

As chamas se alastraram pelas margens da rodovia, nos quilômetros 688 e 692, e também no interior do Clube Girassol. 

A região dos incêndios, embora rural, é próxima a propriedades e empresas. Ninguém ficou ferido e não houve danos patrimoniais. 

A operação de combate começou por volta de 17h50 e se estendeu até 20h10, mobilizando equipes que se dividiram para conter as chamas simultaneamente nos diferentes locais. 

O combate exigiu aproximadamente mil litros de água, além de equipamentos como sopradores a combustão, para criar barreiras e afastar o material inflamável, e abafadores, para extinguir as chamas por sufocamento. 

A principal preocupação das equipes era a proximidade do fogo com benfeitorias e sedes de empresas localizadas na região.

O avanço das chamas representava uma ameaça material, mas a estratégia de combate foi bem-sucedida em isolar e proteger as estruturas. 

"Não havia risco à vida humana e de animais, mas a bens patrimoniais das mencionadas empresas, no entanto todos foram protegidos e nenhum dano foi verificado", informou o CBMMG. 

A ocorrência de múltiplos focos de incêndio em vegetação não é um fato isolado na região, especialmente durante o atual período de estiagem. 

O inverno no Alto Paranaíba é marcado por um aumento expressivo no número de queimadas. 

A baixa umidade do ar, a vegetação seca e os ventos fortes criam um cenário propício para que o fogo se alastre rapidamente, seja por causas naturais, acidentais ou criminosas. 

Registros de outras ocorrências em Araxá e cidades vizinhas mostram que os bombeiros têm intensificado as operações de combate a incêndios florestais desde julho.

Em muitos casos, os incêndios começam com a prática ilegal de atear fogo para limpeza de terrenos, que acaba saindo do controle e consumindo grandes áreas do Cerrado. 

Após pouco mais de duas horas de trabalho intenso, os militares conseguiram extinguir todos os focos de incêndio, realizando o rescaldo para garantir que não haveria reinício do fogo.

As causas que deram início ao fogo nos três locais ainda não foram determinadas e podem ser alvo de investigação. 

Combate ao Fogo em Araxá

  • Onde: três grandes focos de incêndio em vegetação na zona rural de Araxá, incluindo as margens da BR-262 (kms 688 e 692) e o Clube Girassol
  • Quando: noite de quinta-feira (4/9), entre 17h50 e 20h10
  • Ação dos Bombeiros: mil litros de água, sopradores para criar barreiras e abafadores para extinguir as chamas
  • Resultado: incêndios extintos sem vítimas ou danos a propriedades, apesar da proximidade com empresas e benfeitorias
  • Contexto: período de estiagem, que historicamente aumenta o número de queimadas na região do Cerrado mineiro
  • Alerta e prevenção: atear fogo para limpeza de terrenos é uma das principais causas de incêndios florestais. A denúncia é fundamental bem como a prevenção

Tópicos relacionados:

araxa corpo-de-bombeiros incendio

