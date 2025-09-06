Múltiplos focos de incêndio desafiam bombeiros em Araxá

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Focos de incêndio em diferentes pontos de uma região de mata da BR-262 obrigaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) a se desdobrar no combate às chamas no fim da tarde de quinta-feira (4/9), em Araxá (MG), no Alto Paranaíba.

Entre os focos havia três especialmente significativos em uma área rural do município, ameaçando a BR-262.

As chamas se alastraram pelas margens da rodovia, nos quilômetros 688 e 692, e também no interior do Clube Girassol.

A região dos incêndios, embora rural, é próxima a propriedades e empresas. Ninguém ficou ferido e não houve danos patrimoniais.

A operação de combate começou por volta de 17h50 e se estendeu até 20h10, mobilizando equipes que se dividiram para conter as chamas simultaneamente nos diferentes locais.

O combate exigiu aproximadamente mil litros de água, além de equipamentos como sopradores a combustão, para criar barreiras e afastar o material inflamável, e abafadores, para extinguir as chamas por sufocamento.

A principal preocupação das equipes era a proximidade do fogo com benfeitorias e sedes de empresas localizadas na região.



O avanço das chamas representava uma ameaça material, mas a estratégia de combate foi bem-sucedida em isolar e proteger as estruturas.

"Não havia risco à vida humana e de animais, mas a bens patrimoniais das mencionadas empresas, no entanto todos foram protegidos e nenhum dano foi verificado", informou o CBMMG.

A ocorrência de múltiplos focos de incêndio em vegetação não é um fato isolado na região, especialmente durante o atual período de estiagem.

O inverno no Alto Paranaíba é marcado por um aumento expressivo no número de queimadas.

A baixa umidade do ar, a vegetação seca e os ventos fortes criam um cenário propício para que o fogo se alastre rapidamente, seja por causas naturais, acidentais ou criminosas.

Registros de outras ocorrências em Araxá e cidades vizinhas mostram que os bombeiros têm intensificado as operações de combate a incêndios florestais desde julho.



Em muitos casos, os incêndios começam com a prática ilegal de atear fogo para limpeza de terrenos, que acaba saindo do controle e consumindo grandes áreas do Cerrado.

Após pouco mais de duas horas de trabalho intenso, os militares conseguiram extinguir todos os focos de incêndio, realizando o rescaldo para garantir que não haveria reinício do fogo.

As causas que deram início ao fogo nos três locais ainda não foram determinadas e podem ser alvo de investigação.

