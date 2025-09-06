Múltiplos focos de incêndio desafiam bombeiros em Araxá
Foram necessárias horas de combate e mais de mil litros de água para deter vários focos, incluindo três grandes que ameaçavam cehgar na rodovia
compartilheSiga no
Focos de incêndio em diferentes pontos de uma região de mata da BR-262 obrigaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) a se desdobrar no combate às chamas no fim da tarde de quinta-feira (4/9), em Araxá (MG), no Alto Paranaíba.
Entre os focos havia três especialmente significativos em uma área rural do município, ameaçando a BR-262.
As chamas se alastraram pelas margens da rodovia, nos quilômetros 688 e 692, e também no interior do Clube Girassol.
Leia Mais
A região dos incêndios, embora rural, é próxima a propriedades e empresas. Ninguém ficou ferido e não houve danos patrimoniais.
A operação de combate começou por volta de 17h50 e se estendeu até 20h10, mobilizando equipes que se dividiram para conter as chamas simultaneamente nos diferentes locais.
O combate exigiu aproximadamente mil litros de água, além de equipamentos como sopradores a combustão, para criar barreiras e afastar o material inflamável, e abafadores, para extinguir as chamas por sufocamento.
A principal preocupação das equipes era a proximidade do fogo com benfeitorias e sedes de empresas localizadas na região.
O avanço das chamas representava uma ameaça material, mas a estratégia de combate foi bem-sucedida em isolar e proteger as estruturas.
"Não havia risco à vida humana e de animais, mas a bens patrimoniais das mencionadas empresas, no entanto todos foram protegidos e nenhum dano foi verificado", informou o CBMMG.
A ocorrência de múltiplos focos de incêndio em vegetação não é um fato isolado na região, especialmente durante o atual período de estiagem.
O inverno no Alto Paranaíba é marcado por um aumento expressivo no número de queimadas.
A baixa umidade do ar, a vegetação seca e os ventos fortes criam um cenário propício para que o fogo se alastre rapidamente, seja por causas naturais, acidentais ou criminosas.
- Atritos põem em xeque comando de bombeiros em incêndios florestais
- Minas acumula prejuízos milionários no rastro do fogo
Registros de outras ocorrências em Araxá e cidades vizinhas mostram que os bombeiros têm intensificado as operações de combate a incêndios florestais desde julho.
Em muitos casos, os incêndios começam com a prática ilegal de atear fogo para limpeza de terrenos, que acaba saindo do controle e consumindo grandes áreas do Cerrado.
Após pouco mais de duas horas de trabalho intenso, os militares conseguiram extinguir todos os focos de incêndio, realizando o rescaldo para garantir que não haveria reinício do fogo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As causas que deram início ao fogo nos três locais ainda não foram determinadas e podem ser alvo de investigação.
Combate ao Fogo em Araxá
- Onde: três grandes focos de incêndio em vegetação na zona rural de Araxá, incluindo as margens da BR-262 (kms 688 e 692) e o Clube Girassol
- Quando: noite de quinta-feira (4/9), entre 17h50 e 20h10
- Ação dos Bombeiros: mil litros de água, sopradores para criar barreiras e abafadores para extinguir as chamas
- Resultado: incêndios extintos sem vítimas ou danos a propriedades, apesar da proximidade com empresas e benfeitorias
- Contexto: período de estiagem, que historicamente aumenta o número de queimadas na região do Cerrado mineiro
- Alerta e prevenção: atear fogo para limpeza de terrenos é uma das principais causas de incêndios florestais. A denúncia é fundamental bem como a prevenção