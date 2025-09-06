30°C: calor e baixa umidade no fim de semana em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O sábado (06/09) deve ser quente em Belo Horizonte podendo chegar a 30°C de acordo com a Defesa Civil da capital mineira.

A umidade também deve ficar abaixo do limiar de atenção que é de 30%, podendo chegar a 20%, segundo o órgão.

As temperaturas mínimas variaram significativamente entre as diferentes regiões da cidade.

A medição mais baixa foi registrada na regional Centro-Sul, com 13,0 °C às 4h55. Em seguida, as estações da Oeste e de Venda Nova marcaram 14,5 °C, às 6h e 6h15, respectivamente, sendo que na Oeste a sensação térmica chegou a apenas 2,3 °C.

Na Pampulha, a mínima foi de 16,8 °C às 5h, com sensação de 15,8 °C, enquanto a regional Barreiro registrou a noite mais quente, com 17,1 °C às 3h35.

E como fica o tempo em Minas?

As regiões Norte, Noroeste e parte da Central de Minas Gerais terão um dia de sol com poucas nuvens, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Enquanto isso, do centro para o sul do estado, a nebulosidade aumenta ao longo do dia. As regiões do Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes têm previsão de chuva isolada a partir da tarde, condição que se estende pela noite.

Nas demais áreas, como Metropolitana, Triângulo Mineiro e Vales do Leste, o dia será de muitas nuvens, mas sem chuva.

E amanhã?

No domingo (07/09), a instabilidade se afasta e o tempo fica firme em Minas Gerais.

O dia será marcado pela variação de nebulosidade em todas as regiões, com o sol aparecendo entre nuvens ao longo do período. Não há previsão de chuva para o estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Destaques da previsão e cuidados

