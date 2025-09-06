30°C: calor e baixa umidade no fim de semana em BH
O fim de semana deve ser de calor e de baixa umidade, de acordo com a previsão da defesa civil de BH. No estado tempo seco também é destaque
O sábado (06/09) deve ser quente em Belo Horizonte podendo chegar a 30°C de acordo com a Defesa Civil da capital mineira.
A umidade também deve ficar abaixo do limiar de atenção que é de 30%, podendo chegar a 20%, segundo o órgão.
As temperaturas mínimas variaram significativamente entre as diferentes regiões da cidade.
A medição mais baixa foi registrada na regional Centro-Sul, com 13,0 °C às 4h55. Em seguida, as estações da Oeste e de Venda Nova marcaram 14,5 °C, às 6h e 6h15, respectivamente, sendo que na Oeste a sensação térmica chegou a apenas 2,3 °C.
Na Pampulha, a mínima foi de 16,8 °C às 5h, com sensação de 15,8 °C, enquanto a regional Barreiro registrou a noite mais quente, com 17,1 °C às 3h35.
E como fica o tempo em Minas?
As regiões Norte, Noroeste e parte da Central de Minas Gerais terão um dia de sol com poucas nuvens, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Enquanto isso, do centro para o sul do estado, a nebulosidade aumenta ao longo do dia. As regiões do Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes têm previsão de chuva isolada a partir da tarde, condição que se estende pela noite.
Nas demais áreas, como Metropolitana, Triângulo Mineiro e Vales do Leste, o dia será de muitas nuvens, mas sem chuva.
E amanhã?
No domingo (07/09), a instabilidade se afasta e o tempo fica firme em Minas Gerais.
O dia será marcado pela variação de nebulosidade em todas as regiões, com o sol aparecendo entre nuvens ao longo do período. Não há previsão de chuva para o estado.
Destaques da previsão e cuidados
- Calor em BH: A capital pode atingir máxima de 30°C no sábado.
- Ar Seco: A umidade relativa do ar pode cair para 20%, abaixo do nível de atenção (30%)Variação de
- Temperatura: Na madrugada de sábado, a diferença entre a mínima (13,0 °C na Centro-Sul) e a máxima (17,1 °C no Barreiro) foi de 4,1 °C. A sensação térmica na Região Oeste chegou a 2,3 °C
- Divisão no Estado: O sábado terá sol no Norte e Noroeste de Minas, mas nebulosidade e chuva isolada no Sul, Zona da Mata e Campo das Vertentes a partir da tarde
- Prevenção: Com a baixa umidade, é recomendado hidratar-se constantemente, evitar exercícios físicos intensos nas horas mais quentes do dia e usar umidificadores de ambiente ou toalhas molhadas para melhorar a qualidade do ar em casa