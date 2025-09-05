Homem arremessa filho de 2 anos para fugir da PM, mas acaba preso em MG
Suspeito de furto de carro estava com a criança no colo quando foi surpreendido pelos militares no Bairro São Miguel, em Mercês, na Zona da Mata
Suspeito de envolvimento no furto de um carro em Rio Pomba (MG), na Zona da Mata, um homem arremessou ao chão o filho de 2 anos para escapar da Polícia Militar.
A abordagem policial aconteceu na tarde desta sexta-feira (5/9), no Bairro São Miguel, no município de Mercês, na mesma região do estado. Ele estava com a criança no colo quando foi abordado pelos militares.
Apesar da tentativa de fuga, ele acabou preso. No local, os policiais localizaram um veículo Renault Sandero com queixa de furto e placas clonadas. O carro foi apreendido e levado a um pátio credenciado pelo Detran.
Dentro da residência dele, os policiais encontraram um revólver calibre .22, que havia sido jogado no vaso sanitário na tentativa de ocultação. Sete munições intactas também foram apreendidas.
O homem foi conduzido pelos militares à delegacia da Polícia Civil do município.
