Assine
overlay
Início Gerais
ATITUDE INCONSEQUENTE

Homem arremessa filho de 2 anos para fugir da PM, mas acaba preso em MG

Suspeito de furto de carro estava com a criança no colo quando foi surpreendido pelos militares no Bairro São Miguel, em Mercês, na Zona da Mata

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/09/2025 21:29

compartilhe

Siga no
x
Veículo Renault Sandero, com queixa de furto e placas clonadas, foi apreendido
Veículo Renault Sandero, com queixa de furto e placas clonadas, foi apreendido crédito: PMMG/Divulgação

Suspeito de envolvimento no furto de um carro em Rio Pomba (MG), na Zona da Mata, um homem arremessou ao chão o filho de 2 anos para escapar da Polícia Militar.

A abordagem policial aconteceu na tarde desta sexta-feira (5/9), no Bairro São Miguel, no município de Mercês, na mesma região do estado. Ele estava com a criança no colo quando foi abordado pelos militares.

Leia Mais

Apesar da tentativa de fuga, ele acabou preso. No local, os policiais localizaram um veículo Renault Sandero com queixa de furto e placas clonadas. O carro foi apreendido e levado a um pátio credenciado pelo Detran.

Dentro da residência dele, os policiais encontraram um revólver calibre .22, que havia sido jogado no vaso sanitário na tentativa de ocultação. Sete munições intactas também foram apreendidas.

O homem foi conduzido pelos militares à delegacia da Polícia Civil do município.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

furtos minas-gerais policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay