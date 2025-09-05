Tragédia em MG: vídeo mostra batida que deixou 4 mortos e 31 feridos

Imagens captadas por uma câmera de monitoramento mostram o momento em que um ônibus da Viação Cometa bate na traseira de um coletivo municipal na BR-040, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na tarde desta sexta-feira (5/9). Quatro vítimas, incluindo uma criança, que estavam no transporte coletivo urbano, morreram. Outras 31 ficaram feridas. Veja:

“As vítimas fatais foram projetadas para fora do veículo. Três adultos e uma criança vieram a óbito no local”, informou o tenente do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros João Victor, em vídeo enviado à imprensa. Até o momento, a identidade das vítimas não foi divulgada.

O acidente ocorreu na altura do km 779 da rodovia, na saída de Juiz de Fora, em direção a Belo Horizonte, perto do Distrito Industrial. O ônibus municipal atendia a linha 743 (distrito de Toledos).

Depois de ser atingido na traseira pelo ônibus de viagem, o coletivo urbano tombou, arremessando passageiros pela pista. Dos 31 feridos, pelo menos dez, que estavam no coletivo municipal, estão em estado grave.

Colisão entre ônibus urbano e coletivo da Viação Cometa deixou quatro mortos e levou 35 feridos na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira Redes Sociais/Reprodução

Diante da gravidade da ocorrência, o Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) restringiu a entrada de novos pacientes, priorizando apenas casos de urgência. A medida foi confirmada pela prefeitura de Juiz de Fora pelas redes sociais.

Outros hospitais da cidade, como a Santa Casa, o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) e a UPA Norte, também receberam feridos.

Em nota, a Viação Cometa disse que “lamenta o ocorrido”, além de estar “oferecendo o suporte necessário”, permanecendo à disposição para esclarecimentos.

Perfil das vítimas

Entre os feridos estão pessoas de diferentes idades, incluindo crianças. De acordo com os registros iniciais do atendimento:

Uma jovem de 20 anos sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), corte no crânio e suspeita de fratura no braço esquerdo e foi levada ao HPS.

Um idoso apresentou TCE moderado e dor no ombro e também foi levado ao HPS.

Um homem de 41 anos apresentou sinais de fratura na base do crânio e inchaço no rosto, sendo encaminhado ao HMTJ.

Uma jovem de 21 anos sofreu traumas nos braços e em uma das pernas.

Uma mulher de 56 anos queixava-se de dores nas articulações, mas sem fraturas. Ela foi atendida na UPA Norte.

Uma jovem de 18 anos chegou ao hospital com hemiplegia (paralisia de metade sagital do corpo) do lado esquerdo, dores no dorso e na pelve, além de dificuldade para respirar. Ela foi encaminhada ao HPS.

Um menino de 2 anos sofreu corte no couro cabeludo e estava sonolento, sendo levado à Santa Casa.

Uma mulher de 59 anos apresentou fratura no joelho e inchaço no rosto, sendo conduzida ao HPS.

Uma paciente de 30 anos, agitada e com fala desconexa, foi socorrida sem sinais de fratura aparente e levada para a UPA Norte.

Outra vítima do sexo feminino apresentou corte extenso na face e dores no dorso, também atendida na UPA Norte.

Um homem de 59 anos sofreu corte na mão e escoriações no braço; atendido na UPA Norte.

Uma mulher sofreu escoriações pelo corpo e foi levada ao HMTJ.

Uma menina de 5 anos foi socorrida com fratura no fêmur, sangramento no rosto e escoriações. Ela foi levada ao HMTJ.

Uma adolescente de 16 anos sofreu corte nas costas e chegou a perder a consciência. Ele foi levada ao HPS.

Uma menina de 12 anos sofreu escoriações leves e foi atendida no HMTJ.

Outras 16 vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para as UPAs de Juiz de Fora, segundo informações do Samu.

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros, três ambulâncias de suporte avançado do Samu e viaturas da concessionária Concer e da empresa de resgate Help participaram do atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o trânsito. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia