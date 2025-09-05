Perseguição na BR-251, em MG, termina com apreensão de carro roubado no Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta sexta-feira (5/9) que, na noite dessa quinta (4/9), com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), interceptou um veículo VW/Nivus branco na BR-251, em Salinas, no Norte do estado, durante ação de combate ao crime.

O carro desobedeceu ordem de parada e seguiu em alta velocidade sentido estado da Bahia. Durante a perseguição, os ocupantes abandonaram o veículo, fugindo pela vegetação, explicou a PRF.

Após análise veicular, a PRF disse que constatou adulterações nos elementos de identificação e confirmou que o veículo possuía registro de roubo no Rio de Janeiro (RJ).

O automóvel foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil em Salinas para os procedimentos cabíveis. Os suspeitos não foram encontrados.

