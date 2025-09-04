Dupla suspeita de praticar assaltos em BH é presa após perseguição

Dois homens que teriam cometido diversos assaltos nos Bairros Sion e Anchieta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nesta quinta-feira (4/9).

Durante um patrulhamento, os militares notaram a dupla circulando em uma moto: o veículo, assim como os capacetes dos ocupantes, tinham as mesmas características daqueles utilizados nos crimes.

Os suspeitos foram abordados no Aglomerado da Serra, também na Região Centro-Sul da capital mineira, mas iniciaram uma fuga. Os policiais, então, montaram um cerco e, após uma longa perseguição, conseguiram interceptar a dupla em um beco na Vila Santana do Cafezal.

Os dois ainda iniciaram uma fuga a pé e chegaram a adentrar uma residência, mas acabaram presos.

Os homens têm idades de 21 e 27 anos. De acordo com a PMMG, um deles já tem passagens por roubo e tráfico de drogas. Com eles, os militares encontraram uma arma de fogo, que teria sido usada nos assaltos, e uma mochila, na qual havia rádio comunicadores, drogas, relógios e celulares.

Alguns dos pertences que estavam com os suspeitos já foram identificados como produtos de roubo. Um dos celulares foi tomado em um assalto realizado há cerca de três semanas: a dupla usou de violência para praticar essa ação criminosa e chegou a dar uma coronhada na cabeça da vítima.