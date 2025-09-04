Família é feita refém, tem carro roubado e consegue escapar na Grande BH

Uma família composta por uma avó de 58 anos, a filha dela de 31 e dois netos de 5 e 9 anos foi feita refém durante um roubo a domicílio em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada dessa quarta-feira (3/9). Os suspeitos foram perseguidos e trocaram tiros pela polícia. Um deles cumpria pena em prisão domiciliar e foi preso.

A mulher de 31 anos conseguiu chamar a Polícia Militar depois de pular a janela e conseguir emprestado o telefone celular de uma vizinha. Aos militares, ela contou que ficou presa, juntamente aos familiares, enquanto três suspeitos vasculharam a casa, levaram objetos e fugiram com o carro da família.

A família foi encontrada em casa. Aos militares, a avó da família contou que dormia no quarto da neta, de 9 anos, quando ouviu barulhos na casa. Momentos depois, dois homens entraram no cômodo com uma lanterna e uma arma de fogo em mãos, dizendo que queriam apenas o dinheiro e, caso cooperassem, nada aconteceria com elas.

A avó e a neta foram amarradas no quarto e os suspeitos começaram a vasculhar o ambiente, de onde pegaram um notebook e dois celulares. Ao mesmo tempo, um terceiro suspeito vasculhava a sala e pegou um videogame e outro notebook.

Depois de alguns momentos, agora conforme o relato da filha, os suspeitos bateram na porta do quarto onde ela dormia com o filho de 5 anos e renderam os dois. De lá, os suspeitos levaram uma caixa de joias, um anel de ouro com duas pedras e um telefone celular.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos suspeitos perguntou várias vezes à mulher onde estava o dinheiro. Aos militares, a vítima contou que o homem dizia saber que ela guardava dinheiro e que, caso ela não falasse, o filho dela arcaria com as consequências.

Mãe e filho foram levados ao quarto onde estavam a avó e a neta e os quatro foram trancados. Os suspeitos pegaram todos os itens furtados, abriram a garagem do portão e fugiram com o carro, de modelo Jeep Renegade.

Perseguição

O carro foi avistado na rodovia MG-030, no sentido Nova Lima (MG), e os militares começaram a acompanhá-lo. Os carros seguiram até o bairro Nossa Senhora de Fátima, onde, na Rua Vila das Velhas, os suspeitos saltaram do veículo. Conforme os registros, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

O condutor do veículo foi alcançado e preso. Um passageiro foi visto correndo para uma mata, de onde os militares recolheram celulares. Ele foi identificado, mas não abordado. O terceiro suspeito não foi visto.

Aos militares, o suspeito preso contou que recebeu informações sobre assalto por outra pessoa, que dizia que a casa tinha “muito dinheiro”. Não encontrando o que queria, resolveu levar outros objetos. O homem também afirmou que o veículo seria desmanchado ainda na quarta-feira.

O homem foi levado à UPA em Nova Lima, onde foi medicado e liberado à Delegacia de Plantão. Segundo a PM, ele cumpria pena em prisão domiciliar. O suspeito identificado é recém egresso do sistema prisional.

De acordo com a Polícia Militar, foi recuperado o Jeep, dois notebooks, um videogame, três celulares, uma caixa de joias e o anel de ouro.